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हाईकोर्ट ने 10 अभ्यर्थियों को टीजीटी भर्ती परीक्षा में बैठने की दी अनुमति, शनिवार को होनी है मुख्य परीक्षा

कोर्ट ने कहा, आयोग को आदेश की प्रमाणित प्रति की आवश्यकता नहीं होगी. हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट से आदेश की प्रामाणिकता सत्यापित कर सकता है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 9:19 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 अभ्यर्थियों को टीजीटी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में अनन्तिम रूप से बैठने देने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अतुल कुमार व नौ अन्य की याचिका पर उनके अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र को सुनकर दिया है.

एडवोकेट धनंजय मिश्र ने कोर्ट को बताया कि यह मामला आशुतोष मिश्र व 176 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य केस में नौ जुलाई के आदेश जैसा ही है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता संजय कुमार ओम ने भी इस तथ्य पर कोई आपत्ति नहीं जताई.

इस पर कोर्ट ने याचिका को अन्य विचाराधीन याचिकाओं के साथ संबद्ध करने का निर्देश देते हुए विपक्षियों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह और प्रत्युत्तर शपथपत्र के लिए याचियों को दो सप्ताह का समय दिया.

कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि याचियों को 11 जुलाई को आयोजित सहायक अध्यापक पद की लिखित (मुख्य) परीक्षा में आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कराकर अनन्तिम रूप से बैठने की अनुमति दे.

यह स्पष्ट किया गया है कि याचियों का परिणाम इस याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा. आयोग को आदेश की प्रमाणित प्रति की आवश्यकता नहीं होगी. वह हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट से आदेश की प्रामाणिकता सत्यापित कर सकता है. समय की कमी को देखते हुए कोर्ट ने विपक्षी अधिवक्ता से आयोग को आदेश तत्काल संप्रेषित करने की अपेक्षा की है.

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