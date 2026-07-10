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हाईकोर्ट ने 10 अभ्यर्थियों को टीजीटी भर्ती परीक्षा में बैठने की दी अनुमति, शनिवार को होनी है मुख्य परीक्षा

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 अभ्यर्थियों को टीजीटी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में अनन्तिम रूप से बैठने देने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अतुल कुमार व नौ अन्य की याचिका पर उनके अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र को सुनकर दिया है.

एडवोकेट धनंजय मिश्र ने कोर्ट को बताया कि यह मामला आशुतोष मिश्र व 176 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य केस में नौ जुलाई के आदेश जैसा ही है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता संजय कुमार ओम ने भी इस तथ्य पर कोई आपत्ति नहीं जताई.

इस पर कोर्ट ने याचिका को अन्य विचाराधीन याचिकाओं के साथ संबद्ध करने का निर्देश देते हुए विपक्षियों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह और प्रत्युत्तर शपथपत्र के लिए याचियों को दो सप्ताह का समय दिया.

कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि याचियों को 11 जुलाई को आयोजित सहायक अध्यापक पद की लिखित (मुख्य) परीक्षा में आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कराकर अनन्तिम रूप से बैठने की अनुमति दे.