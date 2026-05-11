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एनएच 48 पर हाईकोर्ट की रूलिंग - तय मानकों को ध्यान में रखे बिना नहीं तोड़ें निर्माण, चार्जशीट पर रोक

हाईकोर्ट ने कोटपूतली से गुजर रहे एनएच 48 पर निर्माण हटाने और भ्रष्टाचार मामले में पूर्व आरएएस को आरोप पत्रों पर अंतरिम रोक लगाई.

Rajasthan High Court, Jaipur
राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 11, 2026 at 4:39 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटपूतली के शहरी क्षेत्र से गुजर रहे एनएच 48 पर निर्माण हटाने से जुड़े मामले में अंतरिम रोक लगा दी. अदालत ने आदेश की कॉपी एसीएस, पीडब्ल्यूडी को भेजते हुए कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित अलग-अलग मानकों को ध्यान में रखें और किसी भी वैध निर्माण को एनएच 48 के निकट अवैध या अतिक्रमण मानकर हटाने की कार्रवाई ना करें. अदालत ने मामले में राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने यह आदेश रामानंद गुप्ता व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. इस बीच, हाईकोर्ट की एकलपीठ ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में पूर्व आरएएस को रिटायर होने से ठीक पहले विभाग के दिए आरोप पत्रों पर अंतरिम रोक लगा दी.

एनएच 48 पर निर्माण हटाने से जुड़े मामले में याचिका में अधिवक्ता राजेन्द्र सोनी ने अदालत को बताया, याचिकाकर्ताओं के आवासीय और व्यावसायिक निर्माण कोटपूतली के शहरी क्षेत्र में एनएच 48 के किनारे हैं. कोटपूतली के शहरी क्षेत्र में नेशनल हाईवे की चौड़ाई करीब 54 मीटर आरक्षित की गई थी. ग्रामीण क्षेत्र से गुजरने वाले नेशनल हाइवे की चौड़ाई अलग निर्धारित की जाती है. याचिकाकर्ताओं को साल 1987 में तत्कालीन म्यूनिसिपल बोर्ड ने निर्माण की अनुमति दी थी. फरवरी, 2022 में उन्हें पट्टे भी जारी हो चुके हैं. इसके बावजूद स्थानीय कलेक्टर ने गत 21 जनवरी और 18 फरवरी को याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का मौका दिए बिना आदेश जारी कर हाईवे के बीच से दोनों तरफ 75 मीटर के अंदर आने वाले सभी निर्माण को हटाने को कहा जबकि यह मानक केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होता है. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने निर्माणों को हटाने पर रोक लगाकर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा.

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रिटायरमेंट से ठीक पहले आरोप पत्र पर अंतरिम रोक: उधर, हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में पूर्व आरएएस बीएल मेहरड़ा को रिटायर होने से ठीक पहले विभाग के दिए आरोप पत्रों पर अंतरिम रोक लगा दी. अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. मेहरड़ा की याचिका में अधिवक्ता देवकृष्ण पुरोहित ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एसीबी ने 12 अप्रैल, 2021 को मामला दर्ज किया था. इसमें आरोप पत्र पेश हो चुका. साल 2022 में उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति को लेकर एसीबी ने अन्य एफआईआर दर्ज की, लेकिन बाद में एफआर लगा दी. याचिकाकर्ता को सरकार ने घटना से चार साल देरी से 9 मई, 2025 और 29 अगस्त, 2025 को विभागीय आरोप पत्र दिए. याचिकाकर्ता ने 31 अगस्त, 2025 को सेवानिवृत्ति ले ली. याचिका में बताया कि कार्मिक विभाग की 30 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना के तहत विभागीय चार्जशीट रिटायर होने से कम से कम छह माह पहले दी जानी चाहिए. इसके अलावा विभागीय चार्जशीट में लगाए आरोप, उन्ही समान प्रकृति के आरोपों को लेकर याचिकाकर्ता आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहा है. ऐसे में एक ही तथ्यों पर विभागीय और आपराधिक कार्रवाई एक साथ नहीं चल सकती. इस पर एकलपीठ ने विभागीय आरोप पत्रों पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा.

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