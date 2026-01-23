ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने पेंशन घोटाले में आरोपियों की गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक, 16 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

न्यायमूर्ति राजीव मिश्र और न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ल की खंडपीठ ने पारित किया आदेश.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पेंशन और एरियर भुगतान के नाम पर राज्य के सरकारी कोष से 55 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के मामले में आरोपी बनाए गए बुजुर्ग पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने जांच में सहयोग करने की शर्त पर उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही मामले को विचारणीय मानते हुए अगली सुनवाई की तिथि 16 फरवरी 2026 तय की है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र और न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ल की खंडपीठ ने पारित किया.

मामले में चित्रकूट के वरिष्ठ कोषाधिकारी ने 17 अक्तूबर 2025 को कर्वी कोतवाली में 97 सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. आरोप है कि कोषागार के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपये का अनियमित भुगतान किया गया. आरोपी बनाए गए श्यामलाल, जयश्री मिश्रा, शिव आधार मौर्या, पुष्पेश शर्मा और रितेश त्रिपाठी सहित अन्य ने गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की थीं.

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि वे केवल पेंशनभोगी हैं और उनके खातों में आई धनराशि के पीछे कोई आपराधिक मंशा नहीं थी. वहीं राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम परितोष कुमार मालवीय ने इसे गंभीर वित्तीय अपराध बताते हुए याचिका का विरोध किया. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं ने कोई जालसाजी नहीं की है और पुलिस को मामले के मुख्य साजिशकर्ता की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

