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इलाहाबाद हाईकोर्ट: प्रधानों को प्रशासक बनाने के अध्यादेश को चुनौती, अदालत ने याचिका में संशोधन के लिए दिया वक्त

​​प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के प्रदेश सरकार के अध्यादेश को चुनौती दी गई है. इस अध्यादेश से वर्तमान ग्राम प्रधानों को आगामी 6 माह तक प्रशासक के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत चुनावों को स्थगित किया जा रहा है.

विधि छात्र युधिष्ठिर वर्मा व आयुष पांडेय की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पता चला कि उसमें कुछ तकनीकी गलतियां हैं, जिसमें 2017 के अधिनियम संख्या 6 की धारा 12(3ए) की वैधता को सीधे तौर पर चुनौती नहीं दी गई है. उसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका में संशोधन करने के लिए समय की मांग की. इस पर कोर्ट ने उन्हें एक सप्ताह का समय दिया है. अब इस पर अगली सुनवाई के लिए 22 जून की तारीख तय की है. यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह की खंड ने दिया है.

दरअसल, राज्य सरकार ने 25 मई को प्रधानों को प्रशासक बनाने का आदेश जारी किया था. याचिका में सरकार के इस आदेश को असंवैधानिक बताया गया है. याची ने संविधान के अनुच्छेद 243(i)(ई) का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि राज्य सरकार की तरफ से शक्तियों का यह प्रयोग पूरी तरह असंवैधानिक है.