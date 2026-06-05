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इलाहाबाद हाईकोर्ट: प्रधानों को प्रशासक बनाने के अध्यादेश को चुनौती, अदालत ने याचिका में संशोधन के लिए दिया वक्त

अब इस याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 22 जून की तारीख तय की है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 7:49 PM IST

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​​प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के प्रदेश सरकार के अध्यादेश को चुनौती दी गई है. इस अध्यादेश से वर्तमान ग्राम प्रधानों को आगामी 6 माह तक प्रशासक के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत चुनावों को स्थगित किया जा रहा है.

विधि छात्र युधिष्ठिर वर्मा व आयुष पांडेय की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पता चला कि उसमें कुछ तकनीकी गलतियां हैं, जिसमें 2017 के अधिनियम संख्या 6 की धारा 12(3ए) की वैधता को सीधे तौर पर चुनौती नहीं दी गई है. उसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका में संशोधन करने के लिए समय की मांग की. इस पर कोर्ट ने उन्हें एक सप्ताह का समय दिया है. अब इस पर अगली सुनवाई के लिए 22 जून की तारीख तय की है. यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह की खंड ने दिया है.

दरअसल, राज्य सरकार ने 25 मई को प्रधानों को प्रशासक बनाने का आदेश जारी किया था. याचिका में सरकार के इस आदेश को असंवैधानिक बताया गया है. याची ने संविधान के अनुच्छेद 243(i)(ई) का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि राज्य सरकार की तरफ से शक्तियों का यह प्रयोग पूरी तरह असंवैधानिक है.

याची छात्रों ने यह भी कहा कि यह अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 243ई की मूल भावना एवं संवैधानिक व्यवस्था के प्रतिकूल है क्योंकि संविधान पंचायती संस्थाओं में समयबद्ध एवं नियमित चुनाव सुनिश्चित करता है. राज्य सरकार ने इस विस्तार को अपरिहार्य परिस्थितियां व जनहित जैसे व्यापक एवं अस्पष्ट आधारों पर उचित ठहराने का प्रयास किया है, जबकि इसके समर्थन में कोई ठोस, तार्किक या संवैधानिक कारण नहीं बताया है.

याची छात्रों ने कहा कि इस प्रकार की कार्यवाही लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं स्थानीय स्वशासन की संवैधानिक अवधारणा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है. उन्होंने अपनी याचिका में प्रदेश में ग्राम पंचायतों के लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया की संवैधानिक सुरक्षा एवं शीघ्र बहाली की मांग की है.

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