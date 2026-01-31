ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने 25 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ 28 मामले वापस लेने की मंजूरी दी, राज्य सरकार ने दाखिल की थी याचिका

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 25 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन सहित अन्य छोटे अपराध के 28 मामले वापस लेने की अनुमति दे दी है. शेष गंभीर अपराध के मामलों की अर्जी पर सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तारीख लगाई है.

यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने एमपी/एमएलए केस वापसी मामले में स्वत: कायम आपराधिक याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. राज्य सरकार ने कुल 72 अर्जियां दाखिल कर जनप्रतिनिधियों के आपराधिक मामले वापस लेने की हाईकोर्ट से अनुमति मांगी है. कोर्ट ने राज्य सरकार को लोक अभियोजक के माध्यम से इन 28 मामलों में संबंधित अदालतों में केस वापसी की अर्जी देने और उन्हें गुण-दोष के आधार पर निस्तारित करने का निर्देश दिया है.

एमपी/एमएलए के खिलाफ आपराधिक केस वापस लेने के मामले को लेकर अश्वनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि केस वापसी की अनुमति हाईकोर्ट से ली जाए. हाईकोर्ट की अनुमति लिए बगैर ट्रायल कोर्ट में केस वापसी की कोई अर्जी दाखिल नहीं की जाएगी. इस पर सरकार की ओर से अर्जियां दाखिल की गई थीं. सीआरपीसी की धारा 321 में राज्य सरकार को आपराधिक केस वापस लेने का अधिकार दिया गया है. सरकार अभियोजन के लिए साक्ष्य का अभाव व न्यायहित में केस वापसी की अर्जी देती है.