हाईकोर्ट ने 25 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ 28 मामले वापस लेने की मंजूरी दी, राज्य सरकार ने दाखिल की थी याचिका

राज्य सरकार ने कुल 72 अर्जियां दाखिल कर जनप्रतिनिधियों के आपराधिक मामले वापस लेने की हाईकोर्ट से अनुमति मांगी है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 11:01 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 25 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन सहित अन्य छोटे अपराध के 28 मामले वापस लेने की अनुमति दे दी है. शेष गंभीर अपराध के मामलों की अर्जी पर सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तारीख लगाई है.

यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने एमपी/एमएलए केस वापसी मामले में स्वत: कायम आपराधिक याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. राज्य सरकार ने कुल 72 अर्जियां दाखिल कर जनप्रतिनिधियों के आपराधिक मामले वापस लेने की हाईकोर्ट से अनुमति मांगी है. कोर्ट ने राज्य सरकार को लोक अभियोजक के माध्यम से इन 28 मामलों में संबंधित अदालतों में केस वापसी की अर्जी देने और उन्हें गुण-दोष के आधार पर निस्तारित करने का निर्देश दिया है.

एमपी/एमएलए के खिलाफ आपराधिक केस वापस लेने के मामले को लेकर अश्वनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि केस वापसी की अनुमति हाईकोर्ट से ली जाए. हाईकोर्ट की अनुमति लिए बगैर ट्रायल कोर्ट में केस वापसी की कोई अर्जी दाखिल नहीं की जाएगी. इस पर सरकार की ओर से अर्जियां दाखिल की गई थीं. सीआरपीसी की धारा 321 में राज्य सरकार को आपराधिक केस वापस लेने का अधिकार दिया गया है. सरकार अभियोजन के लिए साक्ष्य का अभाव व न्यायहित में केस वापसी की अर्जी देती है.

हाईकोर्ट ने विस्तृत आदेश में कहा कि पहले लोक अभियोजक अर्जी तैयार करें और सरकार को अनुमति के लिए भेजे. सरकार की लिखित अनुमति मिलने के बाद अर्जी ट्रायल कोर्ट में दाखिल की जाए. इसके बाद ट्रायल कोर्ट शिकायतकर्ता, पीड़ित व गवाहों की आपत्ति लेकर विचार करे. साथ ही संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कर सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट को भेजे. इसके बाद राज्य सरकार हाईकोर्ट में केस वापस लेने की अनुमति अर्जी दाखिल करें. हाईकोर्ट अनुमति देता है तो ट्रायल कोर्ट में हर केस में अलग-अलग अर्जी दाखिल हो, जिस पर अदालत विवेक के अनुसार मेरिट पर फैसला ले.

अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि सरकार कोरोना मामले में केस वापस लेने की नीति तैयार करेगी. हाईकोर्ट ने केस वापसी की गाइडलाइन जारी करते हुए छोटे अपराध की वापसी की 28 अर्जियों को प्रक्रिया में छूट देते हुए स्वीकार कर लिया और गंभीर अपराध के मामलों में दाखिल अर्जियों में अनुमति पर विचार करेगी.

