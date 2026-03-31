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राजस्थान हाईकोर्ट के दो फैसले: विदेश जाने पर रोक व एफडीआर का आदेश, घटनास्थल पर मौजूद न होने के बचाव का तर्क खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस समीर जैन की पीठ ने वैवाहिक विवाद के एक मामले में महिला के सास-ससुर और देवर को अग्रिम जमानत का लाभ देते हुए कई सशर्त आदेश जारी किए. अदालत ने कहा कि तीनों अभियुक्त बिना अदालत की अनुमति के विदेश नहीं जाएंगे. साथ ही, पीड़िता की दो वर्षीय बेटी के नाम दस लाख रुपए की एफडीआर बनाने का निर्देश दिया. अदालत ने पक्षकारों को समझौते के लिए मध्यस्थ के समक्ष जाने को भी कहा है. सुनवाई के दौरान ससुराल पक्ष ने अदालत को आश्वस्त किया कि वे पीड़िता और उसकी बेटी के भरण-पोषण के लिए हर माह तीस हजार रुपये अदा करेंगे. इस पर अदालत ने कहा कि यह राशि हर माह की 2 तारीख को पीड़िता के बैंक खाते में जमा कराई जाए.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में अग्रिम जमानत देते हुए ससुराल पक्ष को बिना अनुमति विदेश जाने पर रोक लगाने के साथ ही दो वर्षीय बेटी के नाम दस लाख रुपए की एफडीआर जमा कराने का आदेश दिया है. दूसरे मामले में अदालत ने यह स्पष्ट किया कि आपराधिक मामले में प्रसंज्ञान के स्तर पर आरोपी यह बचाव नहीं ले सकते कि वे घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे.

इस मामले में पीड़िता ने खैरथल-तिजारा के महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उसने बताया कि उसकी शादी जनवरी 2022 में हुई थी और उसकी दो साल की बेटी है. शादी के कुछ साल बाद ही उसका पति उसे छोड़कर अमेरिका चला गया. पीड़िता ने आरोप लगाया कि वहां उसने दूसरी शादी कर ली और वापस भारत लौटने से इनकार कर दिया. साथ ही उसने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष अब अपनी संपत्ति बेचकर विदेश भागने की साजिश रच रहे हैं. इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने तीनों को अग्रिम जमानत का सशर्त लाभ देते हुए बेटी के पक्ष में एफडीआर बनाने के आदेश दिए.

'घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे’ का बचाव प्रसंज्ञान के स्तर पर नहीं सुना जाएगा: दूसरे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि आपराधिक मामले में प्रसंज्ञान (cognizance) के स्तर पर आरोपी यह बचाव नहीं ले सकते कि वे घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे. अदालत ने कहा कि निचली अदालत इस तथ्य की जांच केस के उचित स्तर पर करेगी. अदालत ने यह आदेश संजय सिंह व अन्य की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. याचिकाकर्ताओं ने अजमेर की निचली अदालत के 15 जनवरी 2019 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया था. याचिका में कहा गया कि मामले में जांच एजेंसी ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जांच लंबित रखते हुए अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था. इस दौरान शिकायतकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 319 के तहत निचली अदालत में परिवाद पेश किया. इसके बाद मृतक की पत्नी के बयान के आधार पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया गया. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि जांच एजेंसी ने स्वयं अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा था कि वे घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को प्रसंज्ञान के स्तर पर खारिज करते हुए कहा कि ऐसे तथ्यों का परीक्षण मुकदमे के दौरान उचित अवसर पर किया जाएगा. अदालत ने याचिका का निस्तारण कर दिया.