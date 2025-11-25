ETV Bharat / state

अनुचित तरीके से GST रजिस्ट्रेशन रद्द करने पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता, कमर्शियल टैक्स कमिश्नर को दिए ये निर्देश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संत रविदास नगर (भदोही) के कालीन कारोबारी एवं निर्यातक द्वारा जीएसटी चोरी मामले में राहत दी है. इस मामले में दाखिल स्पष्टीकरण़ की उचित जांच पड़ताल किए बगैर सहायक आयुक्त द्वारा एकतरफा आईटीसी ब्लॉक कर पंजीकरण रद्द करने और डीजीजीआई द्वारा सम्मन एवं जबरन वसूली में अनिल आर्ट एंड क्राफ्ट और पूनम क्रियेशन्स के हक में फैसला सुनाया है. न्यायालय ने मामलों में सहायक आयुक्त के आदेशों को रद्द करते हुए वाणिज्य कर आयुक्त को 15 दिनों में परिपत्र जारी करने का बिंदुवार निर्देश दिया.

यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर दिया है. नियंत्रक एवं महालेखाकार की प्रदेश ऑडिट एडवाइजरी बोर्ड के जीएसटी विशेषज्ञ सदस्य डॉ. पवन जायसवाल ने बताया कि जीएसटी चोरी के मामलों की पड़ताल के संबंध में नियम एवं केंद्र सरकार की गाइडलाइन सुस्पष्ट हैं. हितधारक जीएसटी नियमों की अनदेखी न करें ताकि अनुचित उत्पीड़न और सरकार को कर का नुकसान न हो. याचियों का पक्ष अधिवक्ता प्रांजल शुक्ल, डीजीजीआई की ओर से सरकारी अधिवक्ता धनंजय अवस्थी और राज्य जीएसटी की ओर से राज्य विधि अधिकारी अरविंद मिश्र, पर्व अग्रवाल ने पक्ष रखा.