अनुचित तरीके से GST रजिस्ट्रेशन रद्द करने पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता, कमर्शियल टैक्स कमिश्नर को दिए ये निर्देश
जीएसटी चोरी मामले में भदोही के अनिल आर्ट एंड क्राफ्ट और पूनम क्रिएशन को हाईकोर्ट ने दी राहत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2025 at 6:23 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संत रविदास नगर (भदोही) के कालीन कारोबारी एवं निर्यातक द्वारा जीएसटी चोरी मामले में राहत दी है. इस मामले में दाखिल स्पष्टीकरण़ की उचित जांच पड़ताल किए बगैर सहायक आयुक्त द्वारा एकतरफा आईटीसी ब्लॉक कर पंजीकरण रद्द करने और डीजीजीआई द्वारा सम्मन एवं जबरन वसूली में अनिल आर्ट एंड क्राफ्ट और पूनम क्रियेशन्स के हक में फैसला सुनाया है. न्यायालय ने मामलों में सहायक आयुक्त के आदेशों को रद्द करते हुए वाणिज्य कर आयुक्त को 15 दिनों में परिपत्र जारी करने का बिंदुवार निर्देश दिया.
यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर दिया है. नियंत्रक एवं महालेखाकार की प्रदेश ऑडिट एडवाइजरी बोर्ड के जीएसटी विशेषज्ञ सदस्य डॉ. पवन जायसवाल ने बताया कि जीएसटी चोरी के मामलों की पड़ताल के संबंध में नियम एवं केंद्र सरकार की गाइडलाइन सुस्पष्ट हैं. हितधारक जीएसटी नियमों की अनदेखी न करें ताकि अनुचित उत्पीड़न और सरकार को कर का नुकसान न हो. याचियों का पक्ष अधिवक्ता प्रांजल शुक्ल, डीजीजीआई की ओर से सरकारी अधिवक्ता धनंजय अवस्थी और राज्य जीएसटी की ओर से राज्य विधि अधिकारी अरविंद मिश्र, पर्व अग्रवाल ने पक्ष रखा.
खंडपीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि जीएसटी प्राधिकारी कारोबारी का पक्ष जाने बगैर एकतरफा जीएसटी पंजीकरण रद्द कर देंगे तो इनवॉइस एवं आईटीसी के अभाव में कारोबार समाप्त हो जाएगा. इस मामले में कारोबारी को बिना मांगपत्र जारी किए डीजीजीआई द्वारा बड़ी धनराशि वसूली गई थी.सकारण आदेश दिए बिना सहायक आयुक्त जीएसटी भदोही ने कारोबारी का जीएसटी पंजीकरण खारिज कर आईटीसी ब्लॉक कर दिया था. खंडपीठ पीठ ने विभाग द्वारा नियम विरुद्ध जबरन वसूली पर रोक लगा दी. साथ ही कहा कि डीजीजीआई द्वारा पक्षकारों से दस्तावेज मंगाकर युक्तियुक्त विवेचना का आदेश किया जाए. कोर्ट ने कहा कि मामले में जब तक व्यतिगत उपस्थिति अपरिहार्य न हो अकारण सम्मन करने से बचा जाए.
