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नैनीताल की समस्याओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई, पालिका के लिए राहत भरी खबर, जानिये मामला

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रयावर्णविद प्रोफेसर अजय रावत की ओर से नैनीताल शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने नगर पालिका की ओर से दायर प्रार्थनापत्र में पूर्व के आदेश को संशोधन करते हुए कहा है कि नगर पालिका नैनीताल बरापत्थर, फांसी का गधेरा और लेक ब्रिज चुंगी का ठेका करा सकती है.

कोर्ट ने एसएसपी नैनीताल से कहा है कि पूर्व मे कोर्ट ने टीवी नंबर्स की टैक्सी बाईक्स के संचालन पर रोक लगाई गयी थी. उस आदेश का कितना अनुपालन हुआ है? इसपर वे स्थिति से अवगत कराएं. आज मामले में नगर पालिका नैनीताल के द्वारा कोर्ट मे प्रार्थनापत्र देकर कहा है कि नगर पालिका के आय के साधन सीमित हैं. कर्मचारी भी कम हैं. जिसकी वजह से वे बरापत्थर, फांसी का गधेरा और लेक ब्रिज की चुंगी चलाने में असमर्थ हैं.

लिहाजा पूर्व के आदेश को संशोधन करके उन्हें ठेके पर दिए जाने की अनुमति दें. जिस पर कोर्ट ने पूर्व के आदेश को संशोदन संशोधन करते हुए पालिका को यह अनुमति दे दी है. सुनवाई पर कोर्ट से स्थानीय वाहन स्वामियों से चुंगी में छूट देने की प्रार्थना भी की गई. कोर्ट ने इस अभी कोई आदेश नहीं दिया है. पूर्व में कोर्ट ने नगर पालिका से कहा था कि वे अपनी आय बढ़ाने के लिए खुद चुंगियों से टोल टैक्स वसूलें.

मामले के अनुसार नैनीताल निवासी पर्यावरणविद अजय रावत ने सन 2012 में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नैनीताल में अवैध निर्माण कार्य हो रहे हैं. सूखाताल लेक का सौंदर्यीकरण किया जाये. नैनीताल को सेंसटिव जोन घोषित किया जाये. पूर्व में कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि नैनीताल के सभी नालों से अतिक्रमण हटाया जाए. मामलरोड में भारी वाहन न चलाये जाये.