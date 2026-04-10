दशकों से रह रहे 98 परिवार बेघर! हाईकोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण के लिए दी डेमोलिशन की इजाजत
जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने वहां के 98 निवासियों को 30 मई तक अपना परिसर खाली करने का आदेश दिया है.
Published : April 10, 2026 at 8:18 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में एक सार्वजनिक रोड को चौड़ा करने के लिए डेमोलेशन की कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने वहां के 98 निवासियों को 30 मई तक अपना परिसर खाली करने का आदेश दिया है.
याचिका शालीमार बाग इलाके के सरोज ने दायर किया था. याचिका में कहा गया था कि शालीमार बाग के हैदरगढ़ गांव में सरकार ने भूमि का अधिग्रहण किया है. याचिका में कहा गया है कि हैदरगढ़ गांव के निवासी दशकों से वहां रह रहे हैं. उस भूमि पर रहनेवाले निवासियों के मकान ढहने का खतरा हो गया है. अगर उनके मकानों को ढाहा गया तो वे बेघर हो जाएंगे.
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि जिस भूमि को लेकर याचिका दायर की गई है उसे सरकार ने अधिगृहित कर लिया है. अधिग्रहण के खिलाफ दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि बुनियादी जरुरतों जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, फायर सेफ्टी इत्यादि के लिए जितना जल्दी हो सके इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाना चाहिए. इनमें देरी करना शालीमार बाग के निवासियों के लिए ही नुकसान होगा. उसके बाद कोर्ट ने हैदरगढ़ गांव के सड़क को चौड़ा करने के लिए डेमोलेशन की कार्रवाई करने को हरी झंडी दे दी.
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