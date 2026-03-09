धोखाधड़ी के आरोपी कंपनी निदेशक को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, राज्य सरकार से चार सप्ताह में मांगा जवाब
समय पर दवाइयां नहीं भेजी गईं, जिसके कारण दवाइयां खराब हो गईं. ट्रायल कोर्ट ने आरोप पत्र का संज्ञान लेकर सम्मन जारी किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 9, 2026 at 10:04 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उज्बेकिस्तान में दवा निर्यात करने वाली शिपिंग कंपनी के निदेशक को राहत देते हुए उसके खिलाफ धोखाधड़ी व आपराधिक न्यास भंग के आरोप में दर्ज मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार सहित अन्य विपक्षियों से चार सप्ताह में जवाब मांगा है.
यह आदेश न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला ने मुकेश कुमार झा की याचिका पर दिया है. याची का कहना है कि वह शिपिंग कंपनी का निदेशक है. दवा बनाने वाली कंपनी के कर्मचारी विकास शर्मा ने गौतमबुद्ध नगर के बीटा-2 थाने में याची के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है.
आरोप है कि याची की कंपनी के साथ दवाइयां उज्बेकिस्तान पहुंचाने के लिए अनुबंध हुआ था. पैसे का भुगतान कर दिया था. इसके बाद भी समय पर दवाइयां नहीं भेजी गईं, जिसके कारण दवाइयां खराब हो गईं. ट्रायल कोर्ट ने आरोप पत्र का संज्ञान लेकर सम्मन जारी किया है.
याची ने सम्मन आदेश सहित मुकदमे की कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए यह याचिका की है. याची के अधिवक्ता शिवांग ने तर्क दिया कि याची पर एक ही घटना के लिए आईपीसी की धारा 420 व 406 या नए कानून बीएनएस के तहत धारा 318 (4) व 316 (2) के तहत आरोप लगाए गए हैं.
कानून के स्थापित सिद्धांतों और 'दिल्ली रेस क्लब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार धोखाधड़ी (धारा 420) व आपराधिक न्यास भंग (धारा 406) के आरोप एक ही तथ्यों के आधार पर एकसाथ नहीं लगाए जा सकते. कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है. साथ ही ट्रायल कोर्ट में लंबित मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है.
यह भी पढ़ें : संभल तहसीलदार कोर्ट का बड़ा फैसला, दिया बेदखली का आदेश, 6 करोड़ से अधिक का लगाया जुर्माना, जानिए क्या है मामला