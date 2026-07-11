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दो साल से लंबित आपराधिक रिट याचिकाओं पर हाईकोर्ट सख्त, सभी मामलों में मांगी चार्जशीट व संज्ञान की जानकारी

अदालत ने वसीम उर्फ सिराज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य की आपराधिक रिट याचिका की सुनवाई के दौरान की टिप्पणी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 9:34 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो वर्ष से अधिक समय से लंबित आपराधिक रिट याचिकाओं पर गंभीर रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से ऐसे मामलों की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति अजय भनोट एवं न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने कहा कि अनेक मामलों में चार्जशीट दाखिल होने और सक्षम अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद भी याचिकाएं लंबित हैं, जिससे वे निष्प्रभावी हो चुकी हो सकती हैं.

अदालत ने यह टिप्पणी वसीम उर्फ सिराज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य की आपराधिक रिट याचिका की सुनवाई के दौरान की. सुनवाई के समय याची की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ. न्यायालय ने प्रथम दृष्टया माना कि याची को अब मामले के संचालन में रुचि नहीं रह गई है.

हाईकोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता पतंजलि मिश्र और अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम परितोष कुमार मालवीय को निर्देश दिया कि संबंधित जनपद के पुलिस प्रमुख के हस्ताक्षरयुक्त निर्देश प्राप्त कर यह बताया जाए कि मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है या नहीं, यदि हुई है तो उसकी तिथि क्या है, सक्षम न्यायालय ने संज्ञान लिया है या नहीं तथा यदि अब तक चार्जशीट या संज्ञान नहीं हुआ है तो देरी का कारण क्या है.

खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि 20 जुलाई 2026 से उसके समक्ष सूचीबद्ध सभी ऐसे मामलों में अग्रिम रूप से इसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाए. साथ ही लंबित मामलों की सूची भी शासकीय अधिवक्ता को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई 2026 को होगी.

यह भी पढ़ें : एडवर्स पजेशन पर हाईकोर्ट का फैसला, पुराने मालिक के नाम पर बिजली का बिल-टैक्स भरा तो नहीं मिलेगा मालिकाना हक

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