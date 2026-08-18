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मृतक आश्रित नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट सख्त, अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति से जुड़े मामले में अपने पूर्व आदेश की अनदेखी किए जाने पर कड़ा रुख अपनाया है. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने आगरा के संबंधित अधिकारी को 25 अगस्त 2026 को दोपहर दो बजे व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. अधिकारी को अपने आचरण की सफाई देते हुए व्यक्तिगत शपथ-पत्र भी दाखिल करना होगा. ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया जाएगा.

मामला सपना सारस्वत की याचिका से जुड़ा है. याची की ओर से अधिवक्ता कमल कुमार केशरवानी ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने 10 नवंबर 2025 को एक पूर्व मामले में स्पष्ट किया था कि मृतक आश्रित नियुक्ति का दावा केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि मृतक कर्मचारी के पिता सरकारी सेवा में थे और उन्हें पेंशन मिल रही है. अदालत ने संबंधित दावे पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया था.

इसके बावजूद 17 अप्रैल 2026 को पारित आदेश में संबंधित अधिकारी ने कहा कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेश और उसमें संदर्भित निर्णयों में अंतर है. साथ ही जिला शासकीय अधिवक्ता, आगरा की कानूनी राय के आधार पर मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति को उचित नहीं माना गया.