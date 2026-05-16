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हाईकोर्ट ने सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम के मालिक व डेवलपर को दी राहत, आपराधिक कार्यवाही पर लगाई रोक

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वेबसाइट सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम के मालिक साजिद अंसारी व डेवलपर शशि कुमार को बड़ी राहत दी है. दोनों के खिलाफ वाराणसी की अदालत में चल रही आपराधिक मामले की कार्यवाही और सम्मन पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने प्रथमदृष्टया माना है कि यह मामला व्यापारिक विवाद से जुड़ा है, जिसे आपराधिक रंग देने का प्रयास किया गया है.

​यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी ने शशि कुमार व एक अन्य की याचिका पर उनके अधिवक्ता विभु राय और सरकारी वकील व शिकायतकर्ता के अधिवक्ता को सुनकर दिया है. ​मामला वाराणसी के भेलूपुर थाने का है. 14 नवंबर 2025 को याचियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. आरोप लगाया गया कि वेबसाइट डेवलपरों ने वेबसाइट बनाने के बाद उसका एक्सेस ब्लॉक कर दिया है और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है.

इस एफआईआर के आधार पर वाराणसी की एसीजेएम कक्ष संख्या पांच की अदालत ने याचियों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए सम्मन जारी किया. इस पूरी कार्यवाही और सम्मन आदेश को चुनौती देते हुए याचियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. ​सुनवाई के दौरान याचियों के अधिवक्ता विभु राय ने तर्क दिया कि एफआईआर पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर केवल परेशान करने के इरादे से दर्ज कराई गई है.