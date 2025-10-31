गजल होटल मामले में अब्बास और उमर अंसारी की अंतरिम राहत बढ़ी, हाई कोर्ट ने सरकार को दिया अंतिम अवसर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जुलाई 2023 में मुकदमे की कार्यवाही व चार्जशीट पर लगाई थी रोक
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2025 at 7:18 PM IST
प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर में सरकारी जमीन पर बनाए गजल होटल मामले में माफ़िया मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ अधीनस्थ अदालत में चल रही कार्यवाही पर लगी रोक बढ़ा दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिका पर जवाब के लिए अंतिम अवसर भी दिया है. साथ ही अगली सुनवाई के लिए एक दिसम्बर की तारीख लगाई है.
यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने अब्बास और उमर अंसारी की याचिका पर उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और सरकारी वकील को सुनकर दिया है.हाईकोर्ट ने इस मामले में जुलाई 2023 में अब्बास व उमर के खिलाफ लंबित मुकदमे की कार्यवाही और चार्जशीट पर रोक लगाई थी. तब सुनवाई के दौरान अब्बास और उमर के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अपनी दलील में कहा था कि वर्ष 2005 में जब अब्बास एवं उमर अंसारी के नाम से विवादित जमीन की रजिस्ट्री कराई गई तब वे दोनों नाबालिग थे. नाबालिग होने के कारण उनकी तरफ से उनकी मां अफशां अंसारी ने रजिस्ट्री कराई थी.
एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय ने यह भी कहा था कि याची घटना के वक्त नाबालिग थे तो उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकती. सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसी आधार पर चार्जशीट पर रोक लगाते हुए अधीनस्थ न्यायालय में चल रही कार्यवाही पर भी रोक लगा दी थी. आरोप है कि मुख्तार अंसारी के परिवार ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर गजल होटल का निर्माण कराया था.
इसे भी पढ़ें- हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत, गैंगस्टर एक्ट की एफआईआर रद्द