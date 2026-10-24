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हाईकोर्ट ने जताई चिंता, कहा- फर्जी आयु प्रमाण पत्र से पॉक्सो एक्ट में फंस रहे 19-20 साल के लड़के

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूलों में छात्रों की जन्मतिथि दर्ज करने की प्रक्रिया में गड़बड़ी पर चिंता जताते हुए बेसिक शिक्षा विभाग को गाइडलाइन जारी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि फर्जी आयु प्रमाण पत्र के आधार पर 19-20 साल के लड़कों को पॉक्सो एक्ट में झूठा फंसाया जा रहा है. इसे रोकने के लिए स्कूल प्रवेश के समय आयु का सही रिकॉर्ड जरूरी है.

यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने बंटी उर्फ बंशी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को वीडियो कांफ्रेंसिंग पर बुलाया था. इससे पहले शिवम यादव केस में कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को स्कूल में आयु दर्ज करने पर गाइडलाइन बनाने का निर्देश दिया था. इसी क्रम में इस जमानत में पीड़िता की उम्र को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ तो कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को हाजिर होने का आदेश दिया.

अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि गत 17 सितंबर और 21 अक्टूबर को शिक्षा विभाग की बैठक कर गाइडलाइन तैयार की गई है. जिसमें कहा गया है कि प्रवेश पर चार में से एक दस्तावेज अनिवार्य होगा. जब जन्म-मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1886 के तहत प्रमाण पत्र न हो तो उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के नियम-9 के अनुसार इन 4 में से कोई एक उम्र प्रमाण माना जाएगा. इनमें अस्पताल या सहायक नर्स एवं मिडवाइफ पंजी अभिलेख, आंगनवाड़ी का अभिलेख, जन्म एवं मृत्यु संबंधी ग्राम पंजी और माता-पिता/अभिभावक द्वारा शपथ पत्र से उम्र की घोषणा. प्रवेश के समय पंजिका में जन्मतिथि के साथ यह भी लिखा जाएगा कि उक्त चार में से कौन सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया. संबंधित कॉलम के सामने कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर होंगे, चाहे प्रवेश कक्षा एक में हो या अन्य कक्षा में.