ETV Bharat / state

ज़मानत अर्ज़ी पर आदेश पारित होने के बाद अधिवक्ता के हस्तक्षेप पर हाइकोर्ट नाराज़, अवमानना की कार्यवाही!

आदेश वापस लेने की मांग पर वकील के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की. वकील के माफ़ी मांगने के बाद मामला खत्म हुआ.

HIGH COURT NEWS
ज़मानत अर्ज़ी पर आदेश पारित होने के बाद अधिवक्ता के हस्तक्षेप पर हाइकोर्ट नाराज़ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 2:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़मानत अर्जी पर आदेश पारित होने के बाद अधिवक्ता के पुनः हस्तक्षेप और आदेश बदलने की मांग पर गहरी नाराज़गी जताई है. कोर्ट ने संबंधित अधिवक्ता को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी कर दिया. हालांकि बाद में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के दखल देने और अधिवक्ता के माफ़ी मांग लेने पर कोर्ट ने अवमानना का मामला वापस ले लिया.

प्रकरण गाजीपुर के जमानियां थाना क्षेत्र के एक गंभीर हमले के मामले में आरोपी अंकश यादव उर्फ अनिकेश यादव उर्फ बिगन की जमानत अर्जी का है.

न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति हरवीर सिंह ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया.

याची पर आरोप है कि 6 दिसंबर 2025 को कुछ अज्ञात लोगों ने शिकायतकर्ता के पुत्र सलमान पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. बाद में जांच के दौरान आरोपी का नाम सामने आया.

आरोपी के वकील ने कोर्ट में कहा कि आरोपी का नाम एफआईआर में नहीं था, उसे झूठा फंसाया गया है. घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है. घायल की चोटें गंभीर जरूर हैं, लेकिन जानलेवा नहीं है. आरोपी 28 जनवरी 2026 से जेल में है और भागने की संभावना नहीं है.

एजीए ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि घायल ने अपने बयान में आरोपी का नाम स्पष्ट रूप से लिया है. आरोपी पर पीछे से पकड़ने की भूमिका का आरोप है.

मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर चोटें पाई गईं है. आरोपों की गंभीरता और आरोपी की भूमिका को देखते हुए कोर्ट ने ज़मानत अर्ज़ी खारिज़ कर दी.

अर्जी पर आदेश पारित होने के कुछ देर बाद आरोपी के अधिवक्ता संतोष कुमार चौबे पुनः कोर्ट में पहुंचे और अदालत से आदेश बदलने या कोई अन्य तारीख लगाने की मांग की. कोर्ट ने उनको समझाया कि खुली अदालत में आदेश पारित होने के बाद न तो इसे बदला जा सकता है और ही वापस लिया जा सकता है.

इसके बावजूद अधिवक्ता अपनी मांग पर अड़े रहे, इससे नाराज़ कोर्ट ने उनको अवमानना का नोटिस जारी कर दिया.

हालांकि बाद में अधिवक्ता ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के अध्यक्ष , महासचिव और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के साथ जाकर अदालत से बिना शर्त माफ़ी मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और अवमानना की कार्यवाही समाप्त कर दी.

अदालत ने अधिवक्ता को भविष्य में ऐसी हरकत न दोहराने की चेतावनी देते हुए सावधानी बरतने की अपेक्षा जताई.

TAGGED:

PRAYAGRAJ HIGH COURT NEWS
PRAYAGRAJ NEWS
HIGH COURT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.