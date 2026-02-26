ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली पर जताई हैरानी, कहा- अबोध बच्चा मां को सौंपने की बजाए लिखते रहे पत्र

कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से जानकारी मांगी है और कहा कि उचित जानकारी नहीं दी गई तो कोर्ट एसपी को तलब करेगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 26, 2026 at 10:17 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली पर आश्चर्य जताया है. हाईकोर्ट ने 15 माह का अबोध बच्चा मां को सौंपने के आदेश का पालन करने की बजाय पुलिस अधिकारियों के एक दूसरे को पत्र लिखने में व्यस्त रहने पर आश्चर्य व्यक्त किया है.

कोर्ट ने कहा कि बाल कल्याण समिति के निर्देश के विपरीत 15 माह का बच्चा जौनपुर पुलिस लाइन में रखा हुआ है. कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से जानकारी मांगी है और कहा कि उचित जानकारी नहीं दी गई तो कोर्ट एसपी को तलब करेगी.

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने रिंकू राम उर्फ रिंकू देवी व अन्य की विशेष अपील पर अधिवक्ता कमलाकांत मिश्र व वरुण मिश्र और सरकारी वकील को सुनकर दिया है.

अधिवक्ता का कहना था कि बलिया के हल्दी थानाक्षेत्र की रिंकू राम की शादी धर्मेंद्र राम से हुई थी. उनके यहां बेटा विश्वजीत पैदा हुआ. पति ने 15 माह के बच्चे को मां से छीन लिया. बाल कल्याण समिति ने बच्चे को मां को सौंपने का आदेश दिया, लेकिन बच्चे को पुलिस लाइन जौनपुर में रखा गया.

हाईकोर्ट ने समिति का आदेश पालन करने के मामले में पुलिस से रिपोर्ट मांगी. बताया गया कि एसएचओ हल्दी ने एसपी बलिया को रिपोर्ट दी कि एसपी जौनपुर को उचित कदम उठाने का आदेश दिया है, जहां पति धर्मेंद्र राम पुलिस लाइन जौनपुर में कांस्टेबल पद पर कार्यरत है.

