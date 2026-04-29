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DCPCR में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति नहीं होने पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार

चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई को करेगी.

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से जताई नाराजगी
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से जताई नाराजगी (FILE Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 29, 2026 at 8:47 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) के चेयरपर्सन समेत सदस्यों के खाली पड़े पदों पर अब तक नियुक्ति नहीं होने पर दिल्ली सरकार से नाराजगी जताई. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपने अप्रैल के मध्य तक ये नियुक्तियां करने का भरोसा दिया था, लेकिन अभी तक नियुक्तियां नहीं की गईं. वहीं, अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी.

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अधिकारी कोर्ट के आदेशों का सम्मान नहीं करते हैं. बाल संरक्षण आयोग में तीन वर्षों से पद खाली पड़े हैं. फरवरी महीने में आपने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक पूरी कर ली जाएंगी. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा जानबूझकर किया गया है तो ये काफी खतरनाक है.

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि हम कोई बहाना नहीं बना रहे हैं. इसके लिए छह हफ्ते का समय दिया जाए. उन्होंने कहा कि फाइल सर्वोच्च प्राधिकार के पास अंतिम फैसले के लिए लंबित है. तब कोर्ट ने कहा कि आप 2024 से समय मांग रहे हैं. उसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की तिथि 3 जुलाई की बजाय 22 मई को करने का आदेश दिया. इससे पहले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कानून खत्म कर दीजिए, सब खुश हो जाएंगे.

बता दें कि 23 जुलाई 2025 को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा था कि वो तीन महीने के अंदर दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग में चेयरमैन और दूसरे खाली पड़े पदों पर तीन महीने के अंदर नियुक्ति कर लेगा. लेकिन अभी तक इन पदों पर कोई चयन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने गहरा एतराज जताया. सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी ने आयोग में खाली पड़े पदों के उम्मीदवारों की सूची शार्टलिस्ट कर ली है. राज्य की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति इन सूची में से उम्मीदवारों का चयन करेगी.

कोर्ट ने 30 अप्रैल 2024 को याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के अलावा दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया था. याचिका नेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट काउंसिल ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2 जुलाई 2023 से बिना चेयरपर्सन के काम कर रही है. दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग में इतने लंबे समय तक चेयरपर्सन का पद खाली रहना चाइल्ड राईट्स रुल्स का उल्लंघन है.

याचिका में कहा गया कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वेबसाइट बता रहा है कि वो बिना चेयरपर्सन के ही काम कर रहा है. याचिका में ये भी कहा गया है कि आयोग के पिछले चेयरपर्सन का कार्यकाल समाप्त होने के बाद आयोग के खराब कामकाज की बड़ी आलोचना हो रही है. दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग की धारा 8(2) के तहत अगर किसी भी कारणवश आयोग में कोई पद खाली होता है तो उसे 90 दिनों के अंदर भरा जाएगा.

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