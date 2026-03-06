पैरोल प्रकरण पर तल्ख हाईकोर्ट, कहा- क्या कलेक्टर और एसपी ने कोर्ट को पोस्ट ऑफिस समझ रखा है...जानिए वजह
कोर्ट ने कहा- अधिकारियों के रवैये के चलते पैरोल से जुड़े प्रकरण कोर्ट में बढ़ रहे हैं. इससे जरूरी मामलों की सुनवाई प्रभावित होती है.
Published : March 6, 2026 at 8:24 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने पैरोल प्रार्थना पत्रों को लापरवाही से खारिज करने से जुड़े मामले में भरतपुर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से नाराजगी जताई. अदालत ने कहा कि आप लोगों ने कोर्ट को क्या पोस्ट ऑफिस समझ रखा है. आपके इसी रवैये के चलते कोर्ट में पैरोल से जुड़े प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं. हम जरूरी मामलों की सुनवाई नहीं कर पाते हैं. जस्टिस महेन्द्र गोयल एवं जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह टिप्पणी शुक्रवार को अनिल कपूर उर्फ रिंकू की याचिका पर सुनवाई करते हुए की.
इस दौरान अदालती आदेश की पालना में भरतपुर कलेक्टर एवं एसपी कोर्ट में हाजिर हुए. उधर, कोर्ट की अन्य खंडपीठ ने हाईकोर्ट कर्मचारियों के ग्रेड पे के संबंध में साल 2019 के अदालती आदेश की पालना के लिए राज्य सरकार को एक सप्ताह का समय दिया. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भरतपुर कलेक्टर एवं एसपी से कहा कि वे इन मामलों में अपना मस्तिष्क काम में क्यों नहीं लेते हैं. मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता कैदी 12 साल की सजा काट चुका है. वह बीते 4 साल से ओपन जेल में हैं, लेकिन एक पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पर आप लोगों ने भरोसा कर लिया.
आपने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया. यदि आप किसी चीज को लेकर आशंका जता रहे हैं तो उसके ठोस सबूत भी पेश करें. कलेक्टर की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता की 20 दिन की पैरोल मंजूर कर ली गई है. साथ ही एसीएस गृह और डीजीपी की ओर से विधानसभा सत्र में व्यस्त होने का हवाला देते हुए उपस्थिति से छूट चाही. इसे स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि कई बार दोनों अफसरों को इस व्यवस्था में सुधार के लिए कहा जा चुका है, लेकिन सुधार नहीं हुआ. ऐसे में वे 16 मार्च को पेश होकर इस लापरवाहीपूर्ण रवैये पर स्पष्टीकरण दें. साथ ही भविष्य में ऐसी लापरवाही से बचने के उपायों के बारे में भी बताएं.
पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट का सख्त रुख: पैरोल खारिज करने पर एसीएस-डीजीपी तलब, भर्ती मामले में भी मांगा जवाब
अधिवक्ता गोविंद प्रसाद रावत ने बताया कि याचिकाकर्ता कैदी का आचरण संतोषजनक है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भरतपुर के संयुक्त निदेशक ने भी रिपोर्ट में पैरोल देने की सिफारिश की, लेकिन भरतपुर एसपी की रिपोर्ट पर पैरोल नहीं दी गई. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने चारों अफसरों को तलब करते हुए याचिकाकर्ता के पैरोल पर विचार करने को कहा था.
कोर्ट कार्मिकों के मामले पर एक सप्ताह का समय: उधर, हाईकोर्ट में जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने हाईकोर्ट कर्मचारियों के ग्रेड पे के संबंध में साल 2019 में दिए अदालती आदेश की पालना के लिए राज्य सरकार को एक सप्ताह का समय दिया. पालना नहीं होने पर अदालत ने 12 मार्च को प्रमुख विधि सचिव और वित्त सचिव को व्यक्तिश: पेश होकर जवाब देने को कहा. खंडपीठ ने यह आदेश राजेश कुमार जैन की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
पढ़ें: अदालत के दो फैसले: हाईकोर्ट ने एकलपीठ का आदेश किया रद्द, पॉक्सो के दोषी को 20 साल की सजा
समय मांगने पर बोला कोर्ट: सुनवाई के दौरान प्रमुख विधि सचिव राघवेंद्र काछवाल अदालत में पेश हुए, लेकिन वे अदालती आदेश की पालना नहीं करने का उचित कारण नहीं बता सके. वित्त विभाग की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने आदेश की पालना के लिए समय मांगा. इस पर अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के 10 जनवरी 2019 को दिए आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर 2025 को कंफर्म किया. इसके बाद राज्य सरकार को 10 फरवरी 2026 को पालना के लिए समय दिया, लेकिन अब बिना दस्तावेज और कारण समय मांग रहे हैं, जो गैर जरूरी लगता है.
पहली नजर में दिखाता है कि अफसर हाईकोर्ट के आदेश की पालना के लिए पूरी ईमानदारी से तैयार नहीं हैं. इसके बावजूद उन्हें भरोसा है कि प्रमुख विधि सचिव एवं वित्त सचिव समेत अन्य संबंधित अधिकारी हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए कदम उठाएंगे, ताकि अवमानना से बचा जा सके. यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा. अब सुनवाई 12 मार्च को होगी. हाईकोर्ट ने 10 जनवरी 2019 को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि यदि हाईकोर्ट कर्मचारी के समकक्ष पद अधीनस्थ कोर्ट में अधिक वेतनमान पर है, तो हाईकोर्ट कर्मचारियों को उसके समान ही वेतन दिया जाना चाहिए.
पढ़ें:हाईकोर्ट में दो मामलेः JJM घोटाले में पांच आरोपियों को मिली जमानत, कुलपति पद पर नियुक्ति को लेकर मांगा जवाब