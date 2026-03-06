ETV Bharat / state

पैरोल प्रकरण पर तल्ख हाईकोर्ट, कहा- क्या कलेक्टर और एसपी ने कोर्ट को पोस्ट ऑफिस समझ रखा है...जानिए वजह

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने पैरोल प्रार्थना पत्रों को लापरवाही से खारिज करने से जुड़े मामले में भरतपुर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से नाराजगी जताई. अदालत ने कहा कि आप लोगों ने कोर्ट को क्या पोस्ट ऑफिस समझ रखा है. आपके इसी रवैये के चलते कोर्ट में पैरोल से जुड़े प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं. हम जरूरी मामलों की सुनवाई नहीं कर पाते हैं. जस्टिस महेन्द्र गोयल एवं जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह टिप्पणी शुक्रवार को अनिल कपूर उर्फ रिंकू की याचिका पर सुनवाई करते हुए की.

इस दौरान अदालती आदेश की पालना में भरतपुर कलेक्टर एवं एसपी कोर्ट में हाजिर हुए. उधर, कोर्ट की अन्य खंडपीठ ने हाईकोर्ट कर्मचारियों के ग्रेड पे के संबंध में साल 2019 के अदालती आदेश की पालना के लिए राज्य सरकार को एक सप्ताह का समय दिया. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भरतपुर कलेक्टर एवं एसपी से कहा कि वे इन मामलों में अपना मस्तिष्क काम में क्यों नहीं लेते हैं. मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता कैदी 12 साल की सजा काट चुका है. वह बीते 4 साल से ओपन जेल में हैं, लेकिन एक पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पर आप लोगों ने भरोसा कर लिया.

आपने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया. यदि आप किसी चीज को लेकर आशंका जता रहे हैं तो उसके ठोस सबूत भी पेश करें. कलेक्टर की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता की 20 दिन की पैरोल मंजूर कर ली गई है. साथ ही एसीएस गृह और डीजीपी की ओर से विधानसभा सत्र में व्यस्त होने का हवाला देते हुए उपस्थिति से छूट चाही. इसे स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि कई बार दोनों अफसरों को इस व्यवस्था में सुधार के लिए कहा जा चुका है, लेकिन सुधार नहीं हुआ. ऐसे में वे 16 मार्च को पेश होकर इस लापरवाहीपूर्ण रवैये पर स्पष्टीकरण दें. साथ ही भविष्य में ऐसी लापरवाही से बचने के उपायों के बारे में भी बताएं.

अधिवक्ता गोविंद प्रसाद रावत ने बताया कि याचिकाकर्ता कैदी का आचरण संतोषजनक है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भरतपुर के संयुक्त निदेशक ने भी रिपोर्ट में पैरोल देने की सिफारिश की, लेकिन भरतपुर एसपी की रिपोर्ट पर पैरोल नहीं दी गई. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने चारों अफसरों को तलब करते हुए याचिकाकर्ता के पैरोल पर विचार करने को कहा था.