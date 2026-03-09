ETV Bharat / state

दो प्रकरणों में हाईकोर्ट की तल्खी: एक-दूसरे विभाग पर जिम्मेदारी ना डालें...ऑफिशियल और ह्यूमन ड्यूटी के बीच संतुलन रखें अधिकारी

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 में न्यूनतम कट ऑफ नहीं रखने और शून्य अंक लाने वालों का चयन करने से जुड़े मामले में प्रशासनिक सुधार विभाग के शपथपत्र पर नाराजगी जताई. साथ ही अदालत ने कहा कि एक-दूसरे विभाग पर जिम्मेदारी नहीं डाली जाए. चेताया कि यदि सात अप्रैल तक संबंधित विभाग का शपथपत्र पेश नहीं किया गया तो कोर्ट को सख्त कदम उठाने होंगे. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह टिप्पणी विनोद कुमार की याचिका पर दिए. इस बीच एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि अब मेडिकल लीव और कार्यग्रहण जैसे मुद्दे भी हाईकोर्ट आ रहे हैं जबकि इनको स्थानीय स्तर पर निपटाया जा सकता है.

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में प्रशासनिक सुधार विभाग ने हलफनामा पेश किया. इसमें प्रशासनिक सुधार विभाग ने कहा कि वह सिर्फ सफल अभ्यर्थियों को विभाग आवंटित करने का काम करता है. नियम बनाने और न्यूनतम योग्यता तय करने का काम कार्मिक विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड का है. ऐसे में कार्मिक विभाग और चयन बोर्ड को कोर्ट के आदेश से अवगत करवा सूचना मांगी है. इस पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर को कहा कि उन्होंने संबंधित विभाग को शपथपत्र पेश करने को कहा था. वे एएजी होने के नाते राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं. ऐसे में एक-दूसरे पर जिम्मेदारी ना डालकर आगामी सुनवाई पर संबंधित विभाग का शपथपत्र पेश करें.

पढ़ें:चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में न्यूनतम कट ऑफ नहीं, हाईकोर्ट ने प्रमुख कार्मिक सचिव से मांगा हलफनामा

याचिका में अधिवक्ता हरेंद्र नील ने बताया कि कर्मचारी चयन आयोग ने 12 दिसंबर 2024 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 52 हजार से अधिक पदों पर भर्ती निकाली थी. इसमें यह याचिकाकर्ता ने ओबीसी पूर्व सैनिक श्रेणी में आवेदन किया था. लिखित परीक्षा में याचिकाकर्ता के नेगेटिव मार्क्स आए. गत 16 जनवरी को जारी परिणाम में उसे चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया. याचिका में कहा गया कि नियुक्ति के लिए भर्ती में कोई न्यूनतम अंक लाने की बाध्यता नहीं रखी गई थी. ऐसे में पद रिक्त रहने पर नेगेटिव अंक लाने वाले अभ्यर्थी का भी चयन किया जाना चाहिए था. याचिका में दावा किया गया कि भर्ती में एक वर्ग की कट ऑफ 0.003 आई है. ऐसे में याचिकाकर्ता को भी नियुक्ति दी जाए. इस पर एकलपीठ ने आश्चर्य जताया और संबंधित विभाग को इस संबंध में शपथपत्र देने और इस स्थिति को सुधारने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी मांगी थी. अदालत ने माना था कि आरक्षित श्रेणी के लिए भी भर्ती में न्यूनतम मानक सुनिश्चित किए जाने चाहिए.