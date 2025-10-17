ETV Bharat / state

पीड़िता की बरामदगी के बिना अंतिम रिपोर्ट लगाने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, आरोपी की जमानत मंजूर की

कोर्ट ने अगली तारीख 19 नवंबर 2025 पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिया निर्देश.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 9:53 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़िता की बरामदगी के बिना अंतिम रिपोर्ट लगाने पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया इसमें पुलिस की लापरवाही जाहिर होती है जो अभियोजन की कहानी को संदिग्ध बनाती है.

कोर्ट ने इस मामले के आरोपी बृजेश उर्फ ब्रजपाल को अंतरिम जमानत दे दी है. वहीं एसपी बिजनौर को सुनवाई की अगली तारीख 19 नवंबर 2025 को अपहृत महिला की बरामदगी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने बृजेश उर्फ ब्रजपाल की जमानत अर्जी पर दिया है.

अपहरण के आरोपी ब्रजपाल ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दा​खिल की थी. सुनवाई के दौरान पता चला कि ​शिकायतकर्ता की अपहृत पत्नी की बरामदगी किए बिना पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी. इस पर कोर्ट ने एसपी, जांच अधिकारी और ​शिकायतकर्ता गजराम को तलब किया था.

कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एसपी बिजनौर ने अदालत में हाजिर होकर बताया कि अपहृत महिला ऊषा देवी को बरामद करने के लिए एक टीम गठित की गई है और पुलिस सभी संभव प्रयास कर रही है. एसपी ने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता पर भी संदेह है क्योंकि एफआईआर के किसी भी गवाह ने उसके मामले का समर्थन नहीं किया. ऐसे में अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी.

कोर्ट ने कहा कि उक्त तथ्य न केवल अभियोजन की कहानी पर संदेह पैदा करते हैं, बल्कि पुलिस की ओर से प्रथम दृष्टया लापरवाही को भी दर्शाते हैं. आरोपी 20 जनवरी 2025 से जेल में है और शिकायतकर्ता के आरोप के अलावा उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है. अदालत ने अपहृत महिला की बरामदगी तक आरोपी को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

