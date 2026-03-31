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38 साल पुराने हत्या मामले में उम्रकैद के खिलाफ दायर अपील का निपटारा न होने पर हाईकोर्ट नाराज, उठाए सवाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के फूलपुर में 38 साल पुराने हत्या मामले में मिली उम्रकैद के खिलाफ दायर अपील का निपटारा न होने पर गंभीर सवाल उठाया है. ऐसे मामलों में वकील मुहैया कराने वाली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में वकीलों के पैनल पर नाराजगी जताई है. दोषी ठहराए गए चार अपीलार्थियों में तीन की मौत भी हो चुकी है. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति प्रशांत वर्मा (प्रथम) की खंडपीठ ने 1988 से लंबित पड़ी क्रिमिनल अपील निस्तारित नहीं होने को चिंताजनक बताया है. कोर्ट ने कहा कि यह बात अजीब है कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने ऐसे वकील को पैनल में कैसे शामिल कर लिया, जो दो जगहों पर प्रैक्टिस करता है. कहा है कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी उस लिस्ट की फिर समीक्षा करे. कोर्ट ने कहा, किसी भी सूरत में ऐसे वकील को नियुक्त नहीं किया जा सकता, जो इलाहाबाद में नियमित रूप से प्रैक्टिस न करता हो. लिस्ट में कई सीरियल नंबर पर दर्ज वकीलों के पास इलाहाबाद हाईकोर्ट का एनरोलमेंट नंबर नहीं है. कोर्ट ने मामले की गंभीरता देखते हुए वकील आलोक रंजन मिश्रा को बचे हुए दोषी की अपील पर बहस करने के लिए 'एमिकस क्यूरी' यानी न्याय मित्र नियुक्त किया है. मई 1988 में दोषी ठहराए जाने के बाद चार दोषियों भगवान दीन, गुरु दीन, राम दीन और सूरज दीन ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. सजा जल्द ही निलंबित कर दी गई थी, लेकिन अपील आज तक हाईकोर्ट में लंबित है. अपील दायर करने वाले वकील जेएस सेंगर का निधन हो गया. तीन अपीलार्थियों दोषी भगवान दीन, गुरु दीन और राम दीन की भी मृत्यु अपील लंबित रहने के दौरान हो गई. अब सिर्फ सूरज दीन की अपील लंबित है.