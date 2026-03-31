ETV Bharat / state

38 साल पुराने हत्या मामले में उम्रकैद के खिलाफ दायर अपील का निपटारा न होने पर हाईकोर्ट नाराज, उठाए सवाल

कोर्ट ने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की सूची पर पूछा, कैसे ऐसे वकील को शामिल कर लिया जो दो जगह प्रैक्टिस करता है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 10:48 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के फूलपुर में 38 साल पुराने हत्या मामले में मिली उम्रकैद के खिलाफ दायर अपील का निपटारा न होने पर गंभीर सवाल उठाया है. ऐसे मामलों में वकील मुहैया कराने वाली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में वकीलों के पैनल पर नाराजगी जताई है. दोषी ठहराए गए चार अपीलार्थियों में तीन की मौत भी हो चुकी है.

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति प्रशांत वर्मा (प्रथम) की खंडपीठ ने 1988 से लंबित पड़ी क्रिमिनल अपील निस्तारित नहीं होने को चिंताजनक बताया है. कोर्ट ने कहा कि यह बात अजीब है कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने ऐसे वकील को पैनल में कैसे शामिल कर लिया, जो दो जगहों पर प्रैक्टिस करता है. कहा है कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी उस लिस्ट की फिर समीक्षा करे.

कोर्ट ने कहा, किसी भी सूरत में ऐसे वकील को नियुक्त नहीं किया जा सकता, जो इलाहाबाद में नियमित रूप से प्रैक्टिस न करता हो. लिस्ट में कई सीरियल नंबर पर दर्ज वकीलों के पास इलाहाबाद हाईकोर्ट का एनरोलमेंट नंबर नहीं है. कोर्ट ने मामले की गंभीरता देखते हुए वकील आलोक रंजन मिश्रा को बचे हुए दोषी की अपील पर बहस करने के लिए 'एमिकस क्यूरी' यानी न्याय मित्र नियुक्त किया है.

मई 1988 में दोषी ठहराए जाने के बाद चार दोषियों भगवान दीन, गुरु दीन, राम दीन और सूरज दीन ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. सजा जल्द ही निलंबित कर दी गई थी, लेकिन अपील आज तक हाईकोर्ट में लंबित है. अपील दायर करने वाले वकील जेएस सेंगर का निधन हो गया. तीन अपीलार्थियों दोषी भगवान दीन, गुरु दीन और राम दीन की भी मृत्यु अपील लंबित रहने के दौरान हो गई. अब सिर्फ सूरज दीन की अपील लंबित है.

कोर्ट ने फरवरी 2018 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के जरिये दोषियों को नोटिस जारी कर उनसे वकील रखने को कहा था. अप्रैल 2018 में सीजेएम ने हाईकोर्ट को रिपोर्ट दी कि दोषी 20 साल पहले ही अपना गांव छोड़कर कहीं और चले गए. इस पर हाईकोर्ट ने दोषियों के जमानतदारों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था. जुलाई 2018 में वकील एचएन सिंह अपीलकर्ता सूरज दीन की ओर से कोर्ट में पेश हुए और बताया कि बाकी तीन दोषियों का निधन हो चुका है.

इसके बाद अदालत ने सुनवाई अगस्त 2018 के लिए निर्धारित की थी. आठ साल बाद रिकार्ड से कोर्ट को पता चला कि इस मामले पर इस साल सात जनवरी में ही सुनवाई हुई थी. 11 फरवरी 2026 को सुनवाई के दौरान सूरज दीन की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ तो पैरवी के लिए वकील अंबर खन्ना को नियुक्त किया गया. अंबर खन्ना का नाम लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी द्वारा तैयार की गई लीगल एड वकीलों की सूची में शामिल था. लेकिन 10 मार्च को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने देखा कि अंबर ने पैरवी करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाई.

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि रजिस्ट्रार जनरल ने 26 फरवरी को वकील अंबर खन्ना को पेपर बुक देने की कोशिश की थी. इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि वकील अंबर खन्ना नोएडा और इलाहाबाद दोनों जगह प्रैक्टिस करते हैं. इस जानकारी पर कोर्ट ने हैरानी जताई और लीगल एड वकीलों की पूरी लिस्ट का रिव्यू करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि वह ऐसे वकील को नियुक्त नहीं करेगा, जो इलाहाबाद में नियमित रूप से प्रैक्टिस नहीं करता हो. इस प्रकरण में अगली सुनवाई तिथि आठ अप्रैल नियत की गई है.

यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट ने कहा- कोविड मुआवजे के लिए टेस्ट रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी

TAGGED:

LEGAL SERVICES AUTHORITY
HIGH COURT EXPRESSED DISPLEASURE
ALLAHABAD HIGH COURT ORDER
लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पर सवाल
ALLAHABAD HIGH COURT ORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.