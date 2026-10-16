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हाईकोर्ट ने कहा- फैमिली पेंशन का हक सेवा नियमों से तय होगा, उत्तराधिकार कानून से नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मृत सरकारी कर्मचारी की फैमिली पेंशन और अन्य सेवा लाभों का हकदार कौन होगा, यह संबंधित सेवा नियमों से तय होगा, उत्तराधिकार कानून से नहीं. उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने वाली अदालत इन लाभों पर अंतिम अधिकार तय नहीं कर सकती. न्यायमूर्ति अनिल कुमार-दशम ने यह टिप्पणी करते हुए शशि की अपील स्वीकार कर ली और सक्षम प्राधिकारी को नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया.

मामला उत्तर प्रदेश पुलिस के दिवंगत कांस्टेबल सुशील कुमार के सेवा लाभों से जुड़ा है. शशि ने विभाग में जमा 2,64,521 रुपये में आधे हिस्से के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मांगा था. इस राशि में पेंशन, ग्रेच्युटी, समूह बीमा और अन्य लाभ शामिल थे. शशि ने खुद को सुशील कुमार की पत्नी बताया, जबकि दूसरे पक्ष ने देव सहगल को उनका बेटा बताया.