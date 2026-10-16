हाईकोर्ट ने कहा- फैमिली पेंशन का हक सेवा नियमों से तय होगा, उत्तराधिकार कानून से नहीं
हाईकोर्ट ने सत्र अदालत का आदेश रद्द कर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 9:53 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मृत सरकारी कर्मचारी की फैमिली पेंशन और अन्य सेवा लाभों का हकदार कौन होगा, यह संबंधित सेवा नियमों से तय होगा, उत्तराधिकार कानून से नहीं. उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने वाली अदालत इन लाभों पर अंतिम अधिकार तय नहीं कर सकती. न्यायमूर्ति अनिल कुमार-दशम ने यह टिप्पणी करते हुए शशि की अपील स्वीकार कर ली और सक्षम प्राधिकारी को नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया.
मामला उत्तर प्रदेश पुलिस के दिवंगत कांस्टेबल सुशील कुमार के सेवा लाभों से जुड़ा है. शशि ने विभाग में जमा 2,64,521 रुपये में आधे हिस्से के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मांगा था. इस राशि में पेंशन, ग्रेच्युटी, समूह बीमा और अन्य लाभ शामिल थे. शशि ने खुद को सुशील कुमार की पत्नी बताया, जबकि दूसरे पक्ष ने देव सहगल को उनका बेटा बताया.
सत्र न्यायालय ने शशि को पत्नी और देव को बेटा मानते हुए नाबालिग देव को फैमिली पेंशन देने तथा अन्य सेवा लाभों में तीन पक्षों का हिस्सा निर्धारित किया था. हाईकोर्ट ने कहा कि कानूनी वारिस होना और किसी विशेष सेवा लाभ का पात्र होना अलग-अलग बातें हैं. फैमिली पेंशन का अधिकार संबंधित नियमों से तय होगा. केवल मृतक का बेटा या कानूनी वारिस होने से किसी व्यक्ति को पेंशन का अधिकार नहीं मिल जाता.
कोर्ट ने सहारनपुर के अपर जिला जज, के 24 सितंबर 2011 के आदेश को सेवा लाभों का अंतिम हकदार तय करने की सीमा तक रद्द कर दिया. सक्षम प्राधिकारी को सभी पक्षों के दावों पर लागू सेवा नियमों के अनुसार नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया.
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