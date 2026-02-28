ETV Bharat / state

अदालत के दो फैसले: हाईकोर्ट ने एकलपीठ का आदेश किया रद्द, पॉक्सो के दोषी को 20 साल की सजा

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण मामले में एकलपीठ के उन आदेशों को रद्द कर दिया, जिसमें याचिका से परे जाकर दिशा-निर्देश जारी किए गए थे. वहीं एक अन्य मामले में पॉक्सो अदालत ने नाबालिग चचेरी बहन से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई. एकलपीठ के आदेश रद्द: जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने उपेन्द्र सिंह की अपील पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ के 24 अप्रैल और 29 अप्रैल के आदेश रद्द कर दिए. एकलपीठ ने सरकारी आवासों से संबंधित याचिका को जनहित याचिका में बदलते हुए याचिकाकर्ता को जमानती वारंट से तलब किया था और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे. अधिवक्ता सुनील समदड़िया के माध्यम से खंडपीठ में अपील की गई. अधिवक्ता समदड़िया ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के रिटायर होने से मामला समाप्त हो गया था, लेकिन एकलपीठ ने इसे जनहित याचिका की तरह लेते हुए आपराधिक कार्रवाई के आदेश दे दिए. अपील की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सुनील समदड़िया ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट की एकलपीठ के समक्ष दो याचिकाएं पेश हुई थी. जिनमें याचिकाकर्ताओं को सरकारी आवास खाली करने के लिए दिए नोटिस को चुनौती दी गई. वहीं बाद में याचिकाकर्ताओं के रिटायर होने पर एकलपीठ ने 24 फरवरी, 2025 को माना कि विवाद समाप्त हो गया, लेकिन याचिका निस्तारित करने के बजाय एकलपीठ ने राज्य सरकार से सरकारी आवास में रह रहे रिटायर व तबादला हो चुके कर्मचारियों को लेकर जानकारी मांगी. राज्य सरकार की ओर से तय समय में जानकारी नहीं देने पर कोर्ट ने दिव्येश माहेश्वरी को कोर्ट कमिश्नर और योगिता बिश्नोई को समन्वयक नियुक्त किया.