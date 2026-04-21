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जजों की सुरक्षा को लेकर कदम न उठाने पर हाईकोर्ट नाराज, एक हफ्ते में बैठक बुलाने का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के न्यायिक अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा देने में नाकाम रहने पर दिल्ली पुलिस और सरकार को फटकार लगाई है. जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने कहा कि हम कोई भी कार्रवाई करने से पहले किसी अनहोनी घटना का इंतजार नहीं कर सकते हैं. मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि साफ साफ रिस्क दिखने के बावजूद सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई गई. कोर्ट ने इस मामले में सरकार के जवाब को असंवेदनशील करार दिया और कहा कि ये गंभीरता को दिखाता है. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि सुरक्षा को लेकर हुई बैठक में चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया गया. कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और दिल्ली पुलिस को एक हफ्ते के अंदर जजों की सुरक्षा को लेकर बैठक करने का आदेश दिया.

बता दें कि, गत 24 मार्च को कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो निचली अदालतों के जजों की सुरक्षा की समीक्षा को लेकर एक हफ्ते में बैठक करें. कोर्ट ने कहा था कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा को हल्के में नहीं लिया जा सकता है. याचिका निचली अदालत के न्यायिक अधिकारियों के संगठन जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन ऑफ दिल्ली ने दायर की है. इसमें मांग की गई है कि जजों को निजी सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध कराए जाएं. इसके अलावा जजों के आवास पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कीर्ति उप्पल ने कहा कि कई जज बिना किसी सुरक्षा के यात्रा करते हैं. कई बार तो उनका पीछा किया जाता है और रोड पर धमकी दी जाती है और बदतमीजी से पेश आया जाता है. याचिका में कहा गया कि जज रोजाना गंभीर अपराधों से जुड़े केसों को देखते हैं. दिल्ली की अदालतों में कई बार कोर्ट परिसर में गोलियां चलने की घटनाएं भी घट चुकी हैं. उन्होंने एक घटना का जिक्र किया, जिसमें एक महिला जज को धमकी दी गई कि अगर सुरक्षित रहना है तो वो चुप रहे. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात में जजों को सुरक्षा के अलग से उपाय किए गए हैं.