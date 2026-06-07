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हाईकोर्ट में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा मामले में सुनवाई, UKSSSC की अपीलों को किया निस्तारित

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की सभी विशेष अपीलों को निस्तारित कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने आयोग द्वारा अपीलें वापस लेने की अनुमति देते हुए एकलपीठ के आदेश का अनुपालन तीन माह के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

मामला एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र ‘डी’ के प्रश्न संख्या 64 से जुड़ा था. एकलपीठ ने अपने पूर्व आदेश में पाया था कि इस प्रश्न के लिए आयोग द्वारा केवल विकल्प ‘बी’ को सही माना गया था, जबकि विशेषज्ञों की राय के अनुसार विकल्प ‘बी’ और ‘सी’ दोनों सही उत्तर थे. इस आधार पर न्यायालय ने प्रश्न का पुनर्मूल्यांकन कर अभ्यर्थियों को आयोग की गाइडलाइन के अनुसार अंक देने का निर्देश दिया था.

एकलपीठ ने यह भी स्पष्ट किया था कि 9 फरवरी 2025 को जारी अंतिम चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों के परिणामों को प्रभावित नहीं किया जाएगा. पुनर्मूल्यांकन केवल अन्य अभ्यर्थियों के लिए किया जाएगा तथा संशोधित परिणाम के आधार पर जिन अभ्यर्थियों के अंक अंतिम चयनित अभ्यर्थी के बराबर या उससे अधिक होंगे, उन्हें नियुक्ति का अवसर दिया जाएगा.