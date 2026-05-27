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नानकमत्ता गुरुद्वारा के पूर्व चेयरमैन के इस्तीफे का मामला, हाईकोर्ट ने याचिका की निरस्त

मामले सुनवाई के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमुर्ति पंकज पुरोहित कि एकलपीठ ने याचिका को आधारहीन पाते याचिका को निरस्त कर दिया.

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उत्तराखंड हाईकोर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 27, 2026 at 8:44 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नानकमत्ता गुरुद्वारा के पूर्व चेयरमैन पद से इस्तीफा दे चुके दे चुके रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हरबंश सिंह चुग के इस्तीफे को प्रबंध समिति द्वारा स्वीकार करने के निर्णय को चुनौती देती दो याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की. मामले सुनवाई के बाद न्यायमुर्ति पंकज पुरोहित कि एकलपीठ ने याचिका को आधारहीन पाते हुए सुखदेव सिंह के केस में पारित आदेश के आधार पर निरस्त कर दिया है. हरबंश सिंह चुग ने बाबा दर्शन सिंह की हत्या में नाम आने के बाद इस पद से इस्तीफा दे दिया था.

मामले के अनुसार गुरुद्वारा के सदस्य प्रीतपाल सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाए दायर की थी. उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि नानकमत्ता गुरुद्वारे के पूर्व चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया था, जो कमेटी ऑफ मैनेजमेन्ट ने स्वीकार भी कर लिया था. इस आदेश को निरस्त करने के लिए याचिकाकर्ताओं की तरफ से हाईकोर्ट में याचिकाए दायर की गई थी, जिसमें कहा गया कि हरबंश सिंह चुग को फिर से चैयरमैन बनाया जाए और मैनेजमेंट के आदेश को निरस्त किया जाय.

एकलपीठ ने सुनवाई के बाद कहा कि इस मामले में पहले ही समान मुद्दे पर डिवीजन बेंच द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जाना होगा. मामला वर्ष 2024 में दायर दो रिट याचिकाओं WPMS संख्या 1477/2024 व WPMS संख्या 2085/2024 से संबंधित था.

पहली याचिका चरणजीत सिंह व अन्य की ओर से जबकि दूसरी याचिका प्रीतपाल सिंह व अन्य की ओर से दाखिल की गई थी. दोनों याचिकाओं में राज्य सरकार समेत अन्य पक्षकारों को प्रतिवादी बनाया गया था.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने न्यायालय को बताया कि दोनों मामलों में वही विवाद शामिल है, जिस पर पहले ही रिट याचिका (एम/बी) संख्या 155/2026 सुख देव सिंह बनाम राज्य उत्तराखंड व अन्य में निर्णय दिया जा चुका है. उस मामले में डिवीजन बेंच ने संबंधित पक्षों को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 25 के तहत निर्धारित प्राधिकारी/एसडीएम के समक्ष जाने का निर्देश दिया था.

न्यायालय ने कहा कि जब समान प्रकृति के विवाद पर पहले ही सक्षम पीठ अपना निर्णय दे चुकी है, तब वर्तमान याचिकाओं में अलग से हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं बनता. ऐसे मामलों में वैधानिक उपाय अपनाना ही उचित प्रक्रिया होगी.

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