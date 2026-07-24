नगीना सांसद चंद्रशेखर पर जाति सूचक टिप्पणी के मामले में राहत नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की अपील
फेसबुक पोस्ट के मामले में आरोपी चंद्र प्रकाश सिंह उर्फ गोली ठाकुर को राहत देने से इनकार किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 9:08 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक और जातिसूचक टिप्पणी से जुड़े फेसबुक पोस्ट के मामले में आरोपी चंद्र प्रकाश सिंह उर्फ गोली ठाकुर को राहत देने से इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति संतोष राय ने हमीरपुर की विशेष एससी/एसटी अदालत द्वारा आरोपी की डिस्चार्ज (मुक्ति) अर्जी खारिज किए जाने के आदेश को सही ठहराते हुए उसकी आपराधिक अपील खारिज कर दी.
मामला हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाने में दर्ज केस से जुड़ा है. आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 352, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(ध) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. ट्रायल कोर्ट ने 24 जून 2026 को आरोपी की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई.
अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि एफआईआर सात दिन की देरी से दर्ज हुई, उसमें कथित जातिसूचक शब्दों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है और आरोप सामान्य एवं अस्पष्ट हैं. उनका कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का समुचित परीक्षण किए बिना केवल अनुमान के आधार पर आरोप तय कर दिए.
वहीं, राज्य की ओर से एजीए ने तर्क दिया कि आरोपी का नाम एफआईआर में स्पष्ट रूप से दर्ज है. जांच के दौरान कथित आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट और संबंधित सामग्री बरामद की गई. अभियोजन के गवाहों ने भी अपने बयानों में आरोपों का समर्थन किया तथा कथित अपमानजनक शब्दों का उल्लेख किया है. ऐसे में प्रथमदृष्टया मामला बनता है और इस स्तर पर साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण नहीं किया जा सकता.
हाईकोर्ट ने कहा कि आरोप तय करने या डिस्चार्ज अर्जी पर विचार करते समय अदालत का दायित्व केवल यह देखना होता है कि अभियोजन की सामग्री से प्रथमदृष्टया मामला बनता है या नहीं. इस स्तर पर अदालत को "मिनी ट्रायल" नहीं करना चाहिए और न ही साक्ष्यों की प्रमाणिकता का विस्तृत मूल्यांकन करना चाहिए. यदि उपलब्ध सामग्री आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह उत्पन्न करती है तो आरोप तय किया जाना उचित है. इस संबंध में अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के कई महत्वपूर्ण निर्णयों का भी उल्लेख किया.
इन परिस्थितियों में हाईकोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट का आदेश विधिसम्मत और कारणयुक्त है तथा उसमें किसी प्रकार की अवैधता, त्रुटि या विकृति नहीं है. इसलिए आरोपी की अपील खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया.