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हाईकोर्ट ने मनरेगा घोटाले के आरोपियों की याचिका की खारिज, कहा- जांच नहीं रोकी जा सकती

यह मामला सिद्धार्थनगर के मनरेगा लोकपाल द्वारा की गई एक जांच से जुड़ा है. याचिकाकर्ताओं पर 7,91,328 रुपये के आपराधिक गबन का आरोप है.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 10:59 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सार्वजनिक धन के गबन से जुड़े मामलों में जांच को किसी भी तकनीकी आधार पर रोका नहीं जा सकता है. न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने सिद्धार्थनगर के मनरेगा घोटाले से जुड़ी एक रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यदि किसी सार्वजनिक प्राधिकरण ने वित्तीय अनियमितता या आपराधिक विश्वासघात पाया है, तो उसकी गहन जांच कानूनी रूप से आवश्यक है.

यह मामला सिद्धार्थनगर के मनरेगा लोकपाल द्वारा की गई एक जांच से जुड़ा है, जिसमें याचिकाकर्ताओं पर 7,91,328 रुपये के आपराधिक गबन का आरोप लगाया गया था. लोकपाल की इसी रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी. याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट में यह दलील दी थी कि उन्होंने लोकपाल के इस आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ, लखनऊ में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर रखी है. उनका तर्क था कि जब तक अपील पर कोई अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक उनके विरुद्ध दर्ज की गई एफआईआर वैधानिक रूप से उचित नहीं है.

हालांकि, न्यायालय ने इन तर्कों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सार्वजनिक धन की सुरक्षा सर्वोपरि है और एक बार जब गबन का मामला सामने आता है, तो उसकी जांच अनिवार्य हो जाती है. पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्ति की पहचान या पद से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यदि अपराध संज्ञेय है, तो किसी भी सूचनाकर्ता को इसकी रिपोर्ट करने से नहीं रोका जा सकता. अदालत ने साफ किया कि मामले की सच्चाई जांच और भविष्य में होने वाले मुकदमे के दौरान ही स्पष्ट होगी.

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