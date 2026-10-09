मंडी परिषदों की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर दायर की थी जनहित याचिका, हाईकोर्ट ने की खारिज, जानें कारण
कोर्ट ने पाया कि कृषि उत्पादन मंडी बोर्ड के प्रबंध निदेशक विभिन्न मंडी समितियों के सचिवों से अतिक्रमण की जानकारी मांगकर जांच कर रहे हैं
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 9, 2026 at 10:52 AM IST
नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश की विभिन्न मंडी परिषदों की भूमि पर कथित अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL संख्या 136/2026, राजेश कुमार बनाम राज्य उत्तराखंड व अन्य) को खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने 6 अक्टूबर 2026 को इस मामले पर फैसला सुनाया.
मंडी परिषदों की भूमि पर अतिक्रमण मामले पर जनहित याचिका: यह याचिका पेशे से अधिवक्ता याचिकाकर्ता द्वारा मंडी परिषदों की जमीनों पर अवैध कब्जे का मुद्दा उठाते हुए दायर की गई थी. इसमें याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता योगेश कुमार शर्मा, राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता राजीव सिंह बिष्ट व स्थायी अधिवक्ता गजेंद्र त्रिपाठी, तथा अन्य प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता संदीप तिवारी उपस्थित हुए.
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की: मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए पाया कि उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी बोर्ड के प्रबंध निदेशक स्वयं विभिन्न मंडी समितियों के सचिवों से अतिक्रमण के संबंध में जानकारी मांगकर मामले की जांच कर रहे हैं. इसके अतिरिक्त 17 फरवरी 2026 के एक पत्र से यह भी स्पष्ट हुआ कि कृषि उत्पादन मंडी समिति, किच्छा को दुकानदारों द्वारा किए गए अस्थायी अतिक्रमण हटाने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं.
याचिका निरस्त करने का ये बताया कारण: खंडपीठ ने टिप्पणी की कि जब विभाग स्वयं जांच कर रहा है और जिन लोगों पर अवैध कब्जे का आरोप है, वे मामले में पक्षकार ही नहीं हैं, ऐसे में कोर्ट इस रिट कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है, जिसके आधार पर याचिका को निरस्त कर दिया गया.
लक्सर ग्राम पंचायत सेठपुर से जुड़ी याचिका निस्तारित: एक अन्य मामले की सुनवाई भी हाईकोर्ट में हुई. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के विकासखंड लक्सर की ग्राम पंचायत सेठपुर की याचिका का निस्तारण करते हुए संबंधित चकबंदी अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह पहले यह पता लगाए कि पंचायत के सदस्यों ने ग्राम प्रधान को याचिका दायर करने के लिए अधिकृत करने का कोई प्रस्ताव वास्तव में पारित किया था या नहीं। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. यह याचिका ग्राम पंचायत सेठपुर बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य" शीर्षक के नाम से दाखिल की गई थी.
याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने स्वयं को ग्राम पंचायत सेठपुर का ग्राम प्रधान बताया. उनका कहना था कि उन्होंने सार्वजनिक भूमि पर हुए अतिक्रमण के संबंध में चकबंदी अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया था, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया. प्रत्यावेदन की तिथि 23 जून 2026 बताई गई. याचिका के साथ संलग्न अनुलग्नक-7 वह प्रस्ताव है, जो कथित रूप से पंचायत सदस्यों ने पारित किया था और जिसमें अतिक्रमण हटवाने के लिए रिट याचिका दायर करने हेतु प्रधान को अधिकृत किया गया था.
कोर्ट का आदेश: कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए चकबंदी अधिकारी को निर्देश दिया कि, वह पहले यह पता लगाए कि पंचायत सदस्यों ने याचिका दायर करने के लिए अधिकृत करने वाला ऐसा कोई प्रस्ताव वास्तव में पारित किया था या नहीं. यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रस्ताव वास्तव में पारित हुआ था, तो वह याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे को देखे और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करे. यह कार्यवाही इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से नौ माह के भीतर पूरी की जाए. जिन व्यक्तियों पर निर्णय का प्रभाव पड़ने की संभावना है, उन्हें भी सुनवाई का उचित अवसर दिया जाए.
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