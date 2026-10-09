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मंडी परिषदों की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर दायर की थी जनहित याचिका, हाईकोर्ट ने की खारिज, जानें कारण

नैनीताल हाईकोर्ट ( File Photo- ETV Bharat )

​नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश की विभिन्न मंडी परिषदों की भूमि पर कथित अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL संख्या 136/2026, राजेश कुमार बनाम राज्य उत्तराखंड व अन्य) को खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने 6 अक्टूबर 2026 को इस मामले पर फैसला सुनाया.

मंडी परिषदों की भूमि पर अतिक्रमण मामले पर जनहित याचिका: यह याचिका पेशे से अधिवक्ता याचिकाकर्ता द्वारा मंडी परिषदों की जमीनों पर अवैध कब्जे का मुद्दा उठाते हुए दायर की गई थी. इसमें याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता योगेश कुमार शर्मा, राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता राजीव सिंह बिष्ट व स्थायी अधिवक्ता गजेंद्र त्रिपाठी, तथा अन्य प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता संदीप तिवारी उपस्थित हुए.

हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की​: मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए पाया कि उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी बोर्ड के प्रबंध निदेशक स्वयं विभिन्न मंडी समितियों के सचिवों से अतिक्रमण के संबंध में जानकारी मांगकर मामले की जांच कर रहे हैं. इसके अतिरिक्त 17 फरवरी 2026 के एक पत्र से यह भी स्पष्ट हुआ कि कृषि उत्पादन मंडी समिति, किच्छा को दुकानदारों द्वारा किए गए अस्थायी अतिक्रमण हटाने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं. याचिका निरस्त करने का ये बताया कारण: खंडपीठ ने टिप्पणी की कि जब विभाग स्वयं जांच कर रहा है और जिन लोगों पर अवैध कब्जे का आरोप है, वे मामले में पक्षकार ही नहीं हैं, ऐसे में कोर्ट इस रिट कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है, जिसके आधार पर याचिका को निरस्त कर दिया गया.