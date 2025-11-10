ETV Bharat / state

हाईकोर्ट के दो फैसले: जीएसटी चोरी के आरोपी पर जुर्माना, पहाड़ी जमीन आवंटन पर तहसीलदार तलब

जयपुर

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी व्यवस्था में अनियमितताओं पर कड़ी टिप्पणी करते हुए दो अलग-अलग मामलों में महत्वपूर्ण फैसले सुनाए. एक मामले में अदालत ने करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी करने वाली कंपनी की याचिका खारिज करते हुए उस पर जुर्माना लगाया, जबकि दूसरे मामले में फुलेरा में रिसोर्ट के लिए पहाड़ी जमीन के आवंटन को लेकर तहसीलदार को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया. जीएसटी चोरी के मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश कोरफेक्स इंडस्ट्रीज प्रा. लि. की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि खामियों का फायदा उठाने वाले लोगों को राहत नहीं दी जा सकती. ऐसे में जीएसटी विभाग को चाहिए कि वह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की कमियों को दुरुस्त करे. अदालत ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि जो व्यक्ति कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें अदालत राहत नहीं दे सकती. अदालत ईमानदार करदाताओं की रक्षा के लिए है, न कि कानून का दुरुपयोग करने वालों के लिए. अदालत ने माना कि भले की विभाग के अधिकारियों ने प्रक्रिया में कुछ तकनीकी त्रुटियां की हों, लेकिन मामला कर चोरी और सार्वजनिक धन की हानि से जुड़ा है. पढ़ें: दो मामलों में राजस्थान हाईकोर्ट का निर्णय: राजकॉम्प घोटाले और पारिवारिक मुकदमे में दिए आदेश याचिका में कहा गया कि जीएसटी विभाग ने 30 जुलाई को कंपनी के परिसर में छापा मारा और एक मालवाहक वाहन को जब्त किया. विभाग की यह कार्रवाई तकनीकी रूप से गलत थी, क्योंकि वाहन पहले ही परिसर में पहुंच चुका था और इसे इन-ट्रांजिट नहीं कहा जा सकता था. याचिकाकर्ता ने वैध बिलों के जरिए लैड खरीदा था. ऐसे में विभाग की कार्रवाई को रद्द किया जाए. जिसका विरोध करते हुए एएसजी भरत व्यास ने कहा कि याचिकाकर्ता ने करीब सौ करोड़ का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, जो कंपनियां बताई जा रही हैं, वे अस्तित्व में ही नहीं थी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.