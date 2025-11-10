हाईकोर्ट के दो फैसले: जीएसटी चोरी के आरोपी पर जुर्माना, पहाड़ी जमीन आवंटन पर तहसीलदार तलब
हाईकोर्ट ने जीएसटी चोरी के मामले में फर्म की याचिका खारिज कर 5 लाख जुर्माना ठोका और पहाड़ी जमीन आवंटन मामले में तहसीलदार तलब किया.
Published : November 10, 2025 at 9:05 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी व्यवस्था में अनियमितताओं पर कड़ी टिप्पणी करते हुए दो अलग-अलग मामलों में महत्वपूर्ण फैसले सुनाए. एक मामले में अदालत ने करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी करने वाली कंपनी की याचिका खारिज करते हुए उस पर जुर्माना लगाया, जबकि दूसरे मामले में फुलेरा में रिसोर्ट के लिए पहाड़ी जमीन के आवंटन को लेकर तहसीलदार को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया.
जीएसटी चोरी के मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश कोरफेक्स इंडस्ट्रीज प्रा. लि. की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि खामियों का फायदा उठाने वाले लोगों को राहत नहीं दी जा सकती. ऐसे में जीएसटी विभाग को चाहिए कि वह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की कमियों को दुरुस्त करे. अदालत ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि जो व्यक्ति कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें अदालत राहत नहीं दे सकती. अदालत ईमानदार करदाताओं की रक्षा के लिए है, न कि कानून का दुरुपयोग करने वालों के लिए. अदालत ने माना कि भले की विभाग के अधिकारियों ने प्रक्रिया में कुछ तकनीकी त्रुटियां की हों, लेकिन मामला कर चोरी और सार्वजनिक धन की हानि से जुड़ा है.
याचिका में कहा गया कि जीएसटी विभाग ने 30 जुलाई को कंपनी के परिसर में छापा मारा और एक मालवाहक वाहन को जब्त किया. विभाग की यह कार्रवाई तकनीकी रूप से गलत थी, क्योंकि वाहन पहले ही परिसर में पहुंच चुका था और इसे इन-ट्रांजिट नहीं कहा जा सकता था. याचिकाकर्ता ने वैध बिलों के जरिए लैड खरीदा था. ऐसे में विभाग की कार्रवाई को रद्द किया जाए. जिसका विरोध करते हुए एएसजी भरत व्यास ने कहा कि याचिकाकर्ता ने करीब सौ करोड़ का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, जो कंपनियां बताई जा रही हैं, वे अस्तित्व में ही नहीं थी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
तहसीलदार अदालत में तलब: एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने फुलेरा में रिसोर्ट के लिए जमीन आवंटन करने से जुड़े मामले में स्थानीय तहसीलदार को 24 नवंबर को पेश होने को कहा है. अदालत ने तहसीलदार से पूछा है कि एक रिपोर्ट में संबंधित भूमि को पहाड़ और नाला क्षेत्र की बताने के बाद पन्द्रह दिन में ही उसे कैसे बदल दिया गया?. अदालत ने मामले में मुख्य सचिव, प्रमुख राजस्व सचिव, जयपुर कलेक्टर और तहसीलदार सहित अन्य से जवाब तलब किया है. वहीं अदालत ने मामले में कलेक्टर को भी अपना शपथ पत्र पेश करने को कहा है. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश लालाराम गुर्जर व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता निखिल सैनी ने अदालत को बताया कि राइजिंग राजस्थान के तहत फुलेरा में रिसोर्ट निर्माण के लिए निजी पक्षकार ने राज्य सरकार से एमओयू किया था. स्थानीय तहसीलदार ने गत 17 जून को एक रिपोर्ट तैयार कर कहा कि आवंटित की जाने वाली भूमि पहाड़ी भूमि है और नाला भी बहता है. ऐसे में इसे आवंटित नहीं किया जा सकता. याचिका में कहा गया कि इसके कुछ दिन बाद 30 जून को तहसीलदार ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में माना कि जमीन को आवंटित किया जा सकता है. वहीं तहसीलदार ने अपनी पूर्व की रिपोर्ट से पहाड़ी भूमि को लेकर कही बात को भी हटा दिया. याचिका में कहा गया कि पहाड़ी और नाला भूमि होने के कारण इसे आवंटित नहीं किया जा सकता. स्थानीय ग्राम पंचायत ने भी इसे लेकर कलेक्टर के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई है. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने स्थानीय तहसीलदार को पेश होने के आदेश देते हुए कलेक्टर से इस संबंध में अपना शपथ पत्र पेश करने को कहा है.