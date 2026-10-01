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हिमाचल में शराब ठेकों के बढ़े न्यूनतम कोटे को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 54 याचिकाएं खारिज

शराब ठेकों के बढ़े न्यूनतम कोटे को लेकर 54 याचिकाएं खारिज ( ANI )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वर्ष 2023-24 की आबकारी नीति के तहत शराब ठेकों के लिए बढ़ाए गए न्यूनतम निर्धारित शराब कोटा (MGQ) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति अजय मोहन गोएल और न्यायमूर्ति योगेश जसवाल की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने MGQ बढ़ाए जाने के समय इसका विरोध नहीं किया, बढ़े हुए कोटे के आधार पर उनकी बोलियां स्वीकार हुईं और उन्होंने इसके बाद आबकारी कारोबार भी शुरू किया. ऐसे में उनके आचरण से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने बढ़े हुए कोटे को स्वीकार कर लिया था.