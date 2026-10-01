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हिमाचल में शराब ठेकों के बढ़े न्यूनतम कोटे को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 54 याचिकाएं खारिज

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा, कोई पक्ष किसी आदेश-अनुबंध का लाभ लेने के बाद चुनौती नहीं दे सकता.

High Court dismissed 54 petitions quota for liquor shops in Himachal
शराब ठेकों के बढ़े न्यूनतम कोटे को लेकर 54 याचिकाएं खारिज (ANI)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 9:14 AM IST

4 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वर्ष 2023-24 की आबकारी नीति के तहत शराब ठेकों के लिए बढ़ाए गए न्यूनतम निर्धारित शराब कोटा (MGQ) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति अजय मोहन गोएल और न्यायमूर्ति योगेश जसवाल की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने MGQ बढ़ाए जाने के समय इसका विरोध नहीं किया, बढ़े हुए कोटे के आधार पर उनकी बोलियां स्वीकार हुईं और उन्होंने इसके बाद आबकारी कारोबार भी शुरू किया. ऐसे में उनके आचरण से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने बढ़े हुए कोटे को स्वीकार कर लिया था.

अदालत ने कहा कि बाद में कोटा पूरा नहीं कर पाने पर उसे चुनौती देना स्वीकार नहीं किया जा सकता. याचिकाकर्ताओं की नीति लागू होने के समय मौन सहमति और बाद में अपनी पहले की स्थिति से मुकरने पर रोक के सिद्धांत के कारण याचिका स्वीकार्य नहीं है. खंडपीठ ने सभी संबंधित 54 याचिकाएं खारिज करते हुए मामले में अपना फैसला सुनाया है.

शराब ठेकों के बढ़े न्यूनतम कोटे को लेकर 54 याचिकाएं खारिज

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि, वर्ष 2023-24 की आबकारी नीति जारी होने के बाद विभाग ने विभिन्न जिलों में भारत में निर्मित विदेशी शराब (IMFL) और देसी शराब के लिए निर्धारित न्यूनतम गारंटी कोटा (MGQ) तय किया था. याचिकाकर्ताओं ने इसी निर्धारित कोटे को ध्यान में रखते हुए अपनी बोलियां दाखिल कीं. इसके बाद 27 मार्च 2023 को विभाग ने न्यूनतम गारंटी कोटा को बढ़ा दिया. महत्वपूर्ण बात यह रही कि बढ़े हुए कोटे के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने तत्काल कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई. उनकी बोलियां स्वीकार होने के बाद उन्होंने विभाग के साथ औपचारिक समझौते किए, आवश्यक राशि जमा की और शराब की बिक्री का कारोबार शुरू कर दिया.

अदालत ने कहा कि, अप्रैल और मई 2023 में भी याचिकाकर्ताओं ने इस वृद्धि को चुनौती नहीं दी और जुलाई-अगस्त 2023 में तब अदालत का रुख किया, जब वे न्यूनतम गारंटी कोटा उठाने में असमर्थ रहे. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि कोई पक्ष किसी आदेश या अनुबंध का लाभ लेने के बाद उसी को चुनौती नहीं दे सकता. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि शराब के कारोबार का अधिकार सामान्य मौलिक अधिकार नहीं है और राज्य को शराब के व्यापार को नियंत्रित और विनियमित करने का व्यापक अधिकार प्राप्त है.

कब हुई मामले की शुरुआत?

मामले की शुरुआत मार्च 2023 में जारी वर्ष 2023-24 की आबकारी नीति से हुई थी. नीति के तहत शराब के खुदरा ठेकों/यूनिट्स का आवंटन Auction-Cum-Tender प्रक्रिया से किया जाना था. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि विभाग ने पहले 13 मार्च 2023 को न्यूनतम गारंटी कोटा निर्धारित कर सार्वजनिक किया था और उन्होंने उसी आधार पर अपनी बोलियां लगाईं. इसके बाद 27 मार्च 2023 को विभाग ने विदेशी दारू IMFL और देशी शराब दोनों का न्यूनतम गारंटी कोटा MGQ बढ़ा दिया.

न्यूनतम गारंटी कोटा को बहाल करने की मांग

याचिकाकर्ताओं ने इस बढ़ोतरी को चुनौती देते हुए 27 मार्च 2023 के आदेश को रद्द करने और पहले निर्धारित न्यूनतम गारंटी कोटा को बहाल करने की मांग की थी. कुछ याचिकाओं में बढ़े हुए कोटे के आधार पर लगाए गए जुर्माने, डिमांड नोटिस और सुरक्षा राशि के तौर पर जमा FDR की जब्ती को भी चुनौती दी गई थी. अदालत ने पाया कि इन सभी दावों की बुनियाद 27 मार्च 2023 को बढ़ाए गए न्यूनतम गारंटी कोटा पर ही थी. चूंकि याचिकाकर्ताओं ने उस समय आपत्ति नहीं की और संशोधित कोटे के आधार पर कारोबार किया, इसलिए हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया.

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