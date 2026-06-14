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डीएलएड 2021 सेकेंड सेमेस्टर बैक एक्जाम के परिणाम पर हाईकोर्ट ने दिया विचार का निर्देश

एडवोकेट ने बताया, आयोग की गलती के कारण प्रदेश के लगभग 400 अभ्यर्थी टीईटी के फॉर्म नहीं भर सके हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 9:39 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को डीएलएड 2021 बैच के सेकंड सेमेस्टर बैक एग्जाम में शामिल याचियों के परीक्षा परिणाम पर विचार करने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने राधिका व चार अन्य की याचिका पर उनके अधिवक्ता संजय कुमार यादव को सुनकर दिया है. कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को अगली सुनवाई पर रुख स्पष्ट करने को कहा है.

सुनवाई के दौरान याचियों के अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने कोर्ट को बताया कि डीएलएड 2021 बैच के याची अभ्यर्थी चार अप्रैल 2025 को आयोजित डीएलएड सेकंड सेमेस्टर बैक एग्जाम में शामिल हुए थे.

परीक्षा के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के अंकपत्र में गणित विषय में कोई अंक प्रदान न किए जाने के कारण सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट रिजेक्ट दिखाया गया.

एडवोकेट संजय यादव ने कहा कि याची डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण है, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर बैक पेपर के परिणाम के कारण उनका अंतिम परिणाम निरस्त कर दिया गया है. आयोग और कॉलेज प्रशासन ने उन अभ्यर्थियों को कोई सूचना नहीं दी क्योंकि उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका गया है.

कोर्ट ने याचिका को अगली सुनवाई के लिए जुलाई के तीसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करने को कहा है. एडवोकेट संजय यादव ने बताया कि आयोग की इसी गलती के कारण प्रदेश के लगभग 400 अभ्यर्थी पांच साल बाद आयोजित की जा रही टीईटी के फॉर्म नहीं भर सके हैं.

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