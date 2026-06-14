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डीएलएड 2021 सेकेंड सेमेस्टर बैक एक्जाम के परिणाम पर हाईकोर्ट ने दिया विचार का निर्देश

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को डीएलएड 2021 बैच के सेकंड सेमेस्टर बैक एग्जाम में शामिल याचियों के परीक्षा परिणाम पर विचार करने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने राधिका व चार अन्य की याचिका पर उनके अधिवक्ता संजय कुमार यादव को सुनकर दिया है. कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को अगली सुनवाई पर रुख स्पष्ट करने को कहा है.

सुनवाई के दौरान याचियों के अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने कोर्ट को बताया कि डीएलएड 2021 बैच के याची अभ्यर्थी चार अप्रैल 2025 को आयोजित डीएलएड सेकंड सेमेस्टर बैक एग्जाम में शामिल हुए थे.

परीक्षा के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के अंकपत्र में गणित विषय में कोई अंक प्रदान न किए जाने के कारण सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट रिजेक्ट दिखाया गया.