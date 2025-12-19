ETV Bharat / state

छात्रसंघ चुनाव पर हाईकोर्ट - निर्धारित करें नीति, चुनाव हों तो कॉलेजों में न रखी जाएं मतपेटियां

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने छात्रसंघ चुनाव कराने को लेकर दायर याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है. अदालत ने कहा है कि चुनाव एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यह शिक्षा के अधिकार के ऊपर नहीं हो सकता. इसके साथ ही अदालत ने चुनाव आयोग को कहा है कि चुनाव कराने के बाद मतपेटियों को कॉलेजों में नहीं रखे. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश जय राव व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं का निस्तारण करते हुए दिए. अदालत ने विश्वविद्यालय को कहा कि वह आगामी 19 जनवरी को एक बैठक कर आगामी सत्र के लिए छात्रसंघ चुनाव कराने की रूपरेखा तय करें. वहीं यदि चुनाव नहीं कराना हो तो उस पर भी कारण सहित निर्णय लिया जाए. अदालत ने गत 14 नवम्बर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

याचिका में अधिवक्ता शांतनु पारीक ने बताया कि याचिकाकर्ता को छात्र प्रतिनिधि चुनने का मौलिक अधिकार है और राज्य सरकार छात्रसंघ चुनाव नहीं कराकर इस अधिकार का हनन कर रही है. हाईकोर्ट की तीन जजों की खंडपीठ ने भी एक मामले में यह तय किया था कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पर रोक नहीं लगाई जा सकती. वहीं लिंगदोह समिति की रिपोर्ट खुद कहती है कि छात्र संघ चुनाव हर साल होने चाहिए और हर साल सत्र आरंभ होने के छह से आठ सप्ताह में चुनाव हो जाने चाहिए. छात्रसंघ चुनाव के जरिए छात्रों को उनका प्रतिनिधि चुनने का मौलिक अधिकार है. यह अधिकार उन्हें संविधान से मिला है. सुप्रीम कोर्ट ने भी केरल राज्य बनाम काउंसिल प्रिंसिपल कॉलेज के मामले में इसे मौलिक अधिकार का दर्जा दिया था.

