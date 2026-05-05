JET 2024 परीक्षा विवाद! LIS और PES विषय को शामिल करने पर हाईकोर्ट का निर्देश
JET 2024 परीक्षा विवाद को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को अहम निर्देश दिए हैं.
Published : May 5, 2026 at 7:02 PM IST
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट (JET) 2024 में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस (LIS) और फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स (PES) विषयों को शामिल नहीं किए जाने के मामले में राज्य सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन विषयों को शामिल करने के मुद्दे पर सक्षम प्राधिकरण 12 सप्ताह के भीतर विचार कर उचित निर्णय ले.
यह मामला दो अलग-अलग याचिकाओं के माध्यम से हाईकोर्ट पहुंचा था. जिसमें याचिकाकर्ताओं ने JET 2024 की अधिसूचना में LIS और PES विषयों को शामिल नहीं किए जाने को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे इन विषयों में पोस्टग्रेजुएट हैं लेकिन परीक्षा में विषय शामिल नहीं होने के कारण वे राज्य में उपलब्ध संबंधित पदों के लिए पात्रता सूची में शामिल नहीं हो पा रहे हैं.
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि राज्य में लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और फिजिकल एजुकेशन से जुड़े कई स्वीकृत पद वर्षों से खाली पड़े हैं. इसके बावजूद इन विषयों को JET से बाहर रखना योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है. उन्होंने यह भी कहा कि UGC के नियमों के तहत इन पदों के लिए NET या JET अनिवार्य योग्यता है, ऐसे में JET से बाहर रखना अवसरों को सीमित करता है.
वहीं, राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की ओर से कोर्ट में कहा गया कि JET का मुख्य उद्देश्य असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और पीएचडी में प्रवेश के लिए पात्रता तय करना है. चूंकि राज्य के विश्वविद्यालयों में फिलहाल LIS और PES के नियमित विभाग और पीएचडी कार्यक्रम उपलब्ध नहीं हैं. इसलिए इन विषयों को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही, इन पदों के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी जारी है.
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति दीपक रौशन की एकल पीठ ने कहा कि JET एक पात्रता परीक्षा है, न कि सीधी भर्ती प्रक्रिया. इसका उद्देश्य योग्य उम्मीदवारों का एक पूल तैयार करना है. ऐसे में जब UGC नियमों में LIS और PES के लिए भी समान योग्यता निर्धारित है, तो इन विषयों को बाहर रखने का ठोस कारण होना चाहिए.
कोर्ट ने यह भी माना कि अन्य विषयों के अभ्यर्थियों को जहां NET और JET दोनों का विकल्प मिलता है. वहीं LIS और PES के उम्मीदवारों को केवल NET तक सीमित रखना समान अवसर के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है. इस आधार पर कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस मामले पर पुनर्विचार करे.
झारखंड इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी एसोसिएशन (JILA) के मानद सचिव डॉ. संजय कुमार कर्ण ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, “हाईकोर्ट का यह निर्देश लाइब्रेरी साइंस के छात्रों और पेशेवरों के लिए बड़ी राहत है. लंबे समय से LIS विषय को JET में शामिल करने की मांग उठ रही थी. उम्मीद है कि सरकार इस पर सकारात्मक निर्णय लेकर योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करेगी”.
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि JET 2024 की वर्तमान परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी. हालांकि, यदि सरकार इन विषयों को शामिल करने का निर्णय लेती है, तो अलग से आवेदन आमंत्रित कर परीक्षा आयोजित की जा सकती है. इस आदेश के साथ ही हाईकोर्ट ने दोनों याचिकाओं का निपटारा कर दिया है अब नजर राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी है.
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