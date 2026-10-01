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नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण और पार्किंग को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट का कड़ा रुख, पार्किंग स्थलों की पहचान के निर्देश

हाईकोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद अतिक्रमण और पार्किंग स्थलों की पहचान से जुड़े हर पहलू पर गंभीरता दिखाई.

High Court on Encroachment on National Highway
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 10:01 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे-5 पर अवैध अतिक्रमण और पार्किंग की समस्या को लेकर राज्य सरकार को पार्किंग स्थलों की पहचान करने तथा इस संबंध में नया हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रशासन की ओर से दाखिल हलफनामे में पार्किंग स्थलों की पहचान से जुड़ी जानकारी का अभाव पाया. कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई के फोटोग्राफिक साक्ष्य रिकॉर्ड पर पेश नहीं किए गए हैं. मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर 2026 को होगी.

नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण और पार्किंग को लेकर हाईकोर्ट सख्त

सुनवाई के दौरान शिमला के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा की ओर से कोर्ट में हलफनामा पेश किया गया. हलफनामे के अनुसार ढली चौक से कुफरी के बीच करीब 5 किलोमीटर के दायरे में अवैध होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स और साइन बोर्ड हटाने की कार्रवाई की गई. इसके अलावा 14 पेड़ों को भी अतिक्रमण से मुक्त कराया गया. प्रशासन की ओर से कुफरी के पास अवैध पार्किंग के कारण लगने वाले ट्रैफिक जाम को लेकर की गई कार्रवाई की जानकारी भी कोर्ट को दी गई. इसके तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत एफआईआर दर्ज की गई हैं.

हलफनामे में बताया गया कि, शोघी से मेहली और मेहली से छराबड़ा के बीच भी विशेष अभियान चलाया गया. इस अभियान के दौरान कुल 196 वाहनों के चालान किए गए. इसके अलावा कई वाहनों को क्रेन की मदद से हटाया गया. अभियान के दौरान 8 अवैध फूड वैन और ढाबों को भी हटाया गया. वहीं, आरटीओ शिमला की टीम की ओर से 29 चालान किए जाने की जानकारी भी कोर्ट के समक्ष रखी गई.

पार्किंग स्थलों की पहचान के निर्देश

हालांकि, हाईकोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद पार्किंग स्थलों की पहचान से जुड़े पहलू पर गंभीरता दिखाई. कोर्ट ने पाया कि प्रशासन की ओर से दाखिल हलफनामा इस संबंध में पूरी तरह शांत है. इसके साथ ही अब तक की गई कार्रवाई के फोटोग्राफिक सबूत भी रिकॉर्ड पर नहीं रखे गए हैं. सुनवाई के दौरान कोर्ट को यह भी बताया गया कि नेशनल हाईवे पर अभी भी बड़ी संख्या में अवैध फूड वैन संचालित हो रही हैं.

खाली जमीन पर अस्थाई पार्किंग के सुझाव

खंडपीठ ने पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए संभावित स्थानों को लेकर भी प्रशासन को निर्देश दिए. कोर्ट ने श्री भद्रकाली मंदिर के पास पार्किंग की संभावनाओं के लिए वन विभाग से दोबारा संपर्क करने को कहा है. इसके अलावा कोर्ट ने पर्यटन सीजन के दौरान केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की चीनी बंगला साइड स्थित खाली जमीन को अस्थाई पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल करने की संभावनाएं तलाशने का सुझाव दिया. कोर्ट ने कहा कि इससे पार्किंग की समस्या के समाधान के साथ-साथ संस्थान को भी राजस्व का लाभ मिल सकता है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और प्रशासन को पार्किंग स्थलों की पहचान से संबंधित आवश्यक जानकारी के साथ नया हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. मामले में अब अगली सुनवाई 26 अक्टूबर 2026 को होगी.

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