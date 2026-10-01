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नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण और पार्किंग को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट का कड़ा रुख, पार्किंग स्थलों की पहचान के निर्देश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे-5 पर अवैध अतिक्रमण और पार्किंग की समस्या को लेकर राज्य सरकार को पार्किंग स्थलों की पहचान करने तथा इस संबंध में नया हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रशासन की ओर से दाखिल हलफनामे में पार्किंग स्थलों की पहचान से जुड़ी जानकारी का अभाव पाया. कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई के फोटोग्राफिक साक्ष्य रिकॉर्ड पर पेश नहीं किए गए हैं. मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर 2026 को होगी.