ETV Bharat / state

नैनीताल नाबालिग दुष्कर्म केस, हाईकोर्ट से नहीं मिली आरोपी को जमानत, सरकार 19 दिसंबर को पेश करेगी सबूत

नैनीताल नाबालिग दुष्कर्म केस के आरोपी को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत ( PHOTO- ETV Bharat )