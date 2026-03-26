कोर्ट में दो बड़े केस: डिजिटल अरेस्ट मामले को लेकर डीजीपी और एसपी तलब, कर्मचारी को रिटायर लाभ देने के निर्देश
अदालत ने कहा कि मामले में पीड़िता को शहर में आवास और भोजन की व्यवस्था सरकार अपने खर्चे पर करे.
Published : March 26, 2026 at 8:09 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने 80 लाख रुपए के डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामले में डीजीपी और साइबर क्राइम एसपी को 27 मार्च को तलब किया है. अदालत ने दोनों अफसरों को वीसी से जुड़ने के आदेश देते हुए मामले के जांच अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने को कहा है.
अदालत ने कहा कि 83 वर्षीय पीड़िता व्हीलचेयर पर अपने दिव्यांग भतीजे के साथ पेश हुई है. यह मामला अदालत की अंतरात्मा को गहरी चोट पहुंचाने वाला है. इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि अजमेर निवासी पीड़िता मुकदमे से जुड़ी कार्रवाई को लेकर शहर में रुकना चाहे, तो राज्य सरकार उसे उच्चतम गुणवत्ता वाले आवास और भोजन की व्यवस्था करे. अदालत ने स्पष्ट किया है कि इसके लिए होने वाला खर्च राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी. अदालत ने चेताया कि यदि आदेश की पालना नहीं हुई, तो गंभीर कार्रवाई की जाएगी. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश नवीन तेमानी की ओर से दायर द्वितीय जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि मामले में 10 लाख रुपए में पीड़ित पक्ष से समझौता हो गया है. ऐसे में उसे जमानत दी जाए. वहीं अदालत में उपस्थित पीड़ित वृद्धा ने कहा कि मामले में चल रही कार्रवाई और जांच एजेंसी की ओर से न्याय नहीं न मिलने की वजह से वह पूरी तरह निराश है और उसे 80 लाख के बजाए 10 लाख रुपए में समझौता करने के लिए मजबूर किया जा रहा है. महिला ने अदालत को बताया कि वह जीवन के अंतिम चरण में है और पूरी तरह अकेली रहती है. उसकी देखभाल करने वाला भी कोई निकट संबंधी नहीं है. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने डीजीपी और एसपी को तलब करते हुए वृद्धा को शहर में आवास और भोजन उपलब्ध कराने को कहा है.
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नियमितिकरण के लाभ से नहीं किया जा सकता इनकार: राजस्थान हाईकोर्ट ने 28 साल की सेवा पूरी करने के बाद भी कर्मचारी को नियमितिकरण का लाभ नहीं देने को गलत माना है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से 10 साल होने के बाद उसकी सेवा को नियमित मानते हुए उसे रिटायर परिलाभ दिए जाए. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश मोहम्मद सदिक की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.
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अपील में अधिवक्ता एमएफ बेग ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता जून, 1997 में दैनिक वेतनभोगी नियुक्त हुआ था. साल 2000 में उसकी सेवा समाप्त करने पर उसने लेबर कोर्ट में अपील की थी. साल 2009 में लेबर कोर्ट ने उसे निरंतरता के साथ पुन: बहाल करने को कहा. इसके खिलाफ पेश अपील के खारिज होने के बाद उसे अक्टूबर, 2012 में पुन: सेवा में लिया गया, लेकिन नियमित वेतनमान का लाभ और नियमितिकरण पर विचार नहीं किया गया.
ऐसे में अपीलार्थी ने विभाग में अपना प्रतिवेदन दिया, लेकिन विभाग ने उसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय कट ऑफ डेट 10 अप्रैल, 2006 तक उसने 10 साल की सेवा पूरी नहीं की और उस समय चालक का स्वीकृत पद खाली नहीं था. इसके खिलाफ पेश याचिका को एकलपीठ ने गत 28 अप्रैल को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कट ऑफ डेट के अनुसार उसे नियमित नहीं किया जा सकता. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता ने अपनी प्रारंभिक नियुक्ति से 28 साल तक सेवा दी है और वह गत जुलाई माह में रिटायर हो चुका है. ऐसे में उसे नियमितिकरण का लाभ दिया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं.