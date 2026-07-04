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नाबालिग की हत्या मामले में पुलिस का पंचनामा नहीं बनाना गंभीर, बाल अपचारी सहित दो की याचिका खारिज

अदालत ने कहा कि परिवादी के मना करने के बावजूद पुलिस को शव का पोस्टमार्टम कर विधिक कार्रवाई करनी चाहिए.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 4, 2026 at 9:02 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने मई 2022 में दौसा जिले के मंडावर थाना इलाके में 15 साल के किशोर की हत्या के मामले में पुलिस की ओर से मृतक का पंचनामा तैयार नहीं करने को गंभीर चूक बताया है. अदालत ने कहा कि यदि परिजनों ने पोस्टमार्टम से मना किया था, तब भी अस्पताल में मौजूद पुलिस अधिकारी का दायित्व था कि वह शव का पंचनामा तैयार करता. यह पुलिस जांच की गंभीर और प्रथम दृष्टया जानबूझकर की गई कमी है. अदालत ने बाल अपचारी सहित आरोपी राजेन्द्र की आपराधिक पुनर्विचार याचिकाएं भी खारिज कर दी. जस्टिस रवि चिरानिया ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2024 को प्रसंज्ञान ले लिया है और इस स्तर पर आरोपी को जमानत नहीं दे सकते.

आरोपी पक्ष की ओर से कहा गया कि यह घटना 12 मई 2022 की है और एफआईआर देरी से 15 जून 2022 को दर्ज कराई है. मृतक के पिता ने शुरू में पुलिस को लिखित में किसी के खिलाफ शिकायत नहीं होने की बात कही थी और पोस्टमार्टम से भी इनकार किया था. पुलिस ने जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी थी, लेकिन बाद में कोर्ट ने परिवादी की प्रोटेस्ट पिटिशन पर 7 अक्टूबर 2024 को संज्ञान लेकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए.

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परिवादी के अधिवक्ता अभिषेक पाराशर ने कहा कि आरोपी और उसके परिजनों ने जांच प्रभावित की और पोस्टमार्टम नहीं होने दिया. मृतक का अंतिम संस्कार देर रात जल्दबाजी में हुआ. पुलिस ने भी शव का पंचनामा नहीं बनाया और विधिक प्रक्रिया का पालन किए बिना परिजनों को सौंप दिया. जिससे जांच प्रक्रिया में गंभीर खामियां रही. जिस पर अदालत ने कहा कि भले ही परिवादी ने तब पोस्टमार्टम से मना किया हो, लेकिन मौके पर पुलिस अधिकारी का दायित्व था कि वह शव का पंचनामा तैयार कर विधिक कार्रवाई करता.

प्रतिनियुक्ति के आदेश पर अंतरिम रोक: राजस्थान हाईकोर्ट ने आरयूएचएस डेंटल साइंसेज कॉलेज, जयपुर के प्रोस्थोडॉन्टिक्स विभाग में कार्यरत प्रोफेसर की राजकीय दंत महाविद्यालय, जोधपुर में प्रतिनियुक्त वाले 14 जून 2026 के आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने चिकित्सा शिक्षा सचिव, आरयूएचएस डेंटल साइंसेज कॉलेज तथा राजकीय दंत महाविद्यालय, जोधपुर के प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है. जस्टिस गणेश राम मीणा ने यह आदेश डॉ. पारुल सिंघल की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता मोविल जीनवाल ने बताया कि याचिकाकर्ता को उनकी सहमति के बिना आरयूएचएस डेंटल साइंसेज कॉलेज जयपुर से राजकीय दंत महाविद्यालय, जोधपुर में रीडर के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया था. रीडर का पद उनके मौजूदा प्रोफेसर पद से निम्न है. वहीं किसी भी कर्मचारी को उसकी सहमति के बिना किसी अन्य विभाग अथवा स्थान पर प्रतिनियुक्त नहीं किया जा सकता. याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में डॉ. दीपक गोयल बनाम राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज मामले में 18 दिसंबर 2024 को दिए गए निर्णय का भी हवाला दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने प्रतिनियुक्ति आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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