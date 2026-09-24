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मोटा और काला कहना मानसिक क्रूरता नहीं, हाईकोर्ट ने पति के तलाक की अर्जी खारिज की

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि तलाक की डिक्री के लिए केवल आरोप लगाना पर्याप्त नहीं है. वैवाहिक क्रूरता और परित्याग जैसे आधारों को विश्वसनीय एवं ठोस साक्ष्यों से साबित करना आवश्यक है. कोर्ट ने पति की तलाक संबंधी अपील खारिज करते हुए पारिवारिक न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा.

काला और मोटा कहना तलाक का आधार नहीं

न्यायमूर्ति पार्थ प्रीतम साहू और न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. पति ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक की मांग करते हुए पत्नी पर प्रताड़ना, धमकी और वैवाहिक घर छोड़कर मायके में रहने के आरोप लगाए थे. पति का यह भी कहना था कि पत्नी उसके रंग और शारीरिक बनावट को लेकर उसे ‘काला’ और ‘मोटा’ कहकर अपमानित करती थी.

पति के आरोपों को पर्याप्त नहीं माना

पारिवारिक न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद पति के आरोपों को पर्याप्त रूप से प्रमाणित नहीं माना था. इसके बाद पति ने हाईकोर्ट में अपील की. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपों की पुष्टि के लिए विश्वसनीय प्रमाण जरूरी हैं. पति द्वारा पत्नी के कथित अपमानजनक संबोधन को ही तलाक का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने मामले के तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए माना की क्रूरता का आवश्यक तत्व साबित नहीं हुआ.