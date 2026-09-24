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मोटा और काला कहना मानसिक क्रूरता नहीं, हाईकोर्ट ने पति के तलाक की अर्जी खारिज की

बिलासपुर हाईकोर्ट ने पति की तलाक की अर्जी ठुकरा दी.कोर्ट ने पत्नी के मोटा और काला कहने को मानसिक क्रूरता नहीं माना.

High Court Decision
मोटा और काला कहना मानसिक क्रूरता नहीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 24, 2026 at 6:20 PM IST

2 Min Read
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बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि तलाक की डिक्री के लिए केवल आरोप लगाना पर्याप्त नहीं है. वैवाहिक क्रूरता और परित्याग जैसे आधारों को विश्वसनीय एवं ठोस साक्ष्यों से साबित करना आवश्यक है. कोर्ट ने पति की तलाक संबंधी अपील खारिज करते हुए पारिवारिक न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा.

काला और मोटा कहना तलाक का आधार नहीं

न्यायमूर्ति पार्थ प्रीतम साहू और न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. पति ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक की मांग करते हुए पत्नी पर प्रताड़ना, धमकी और वैवाहिक घर छोड़कर मायके में रहने के आरोप लगाए थे. पति का यह भी कहना था कि पत्नी उसके रंग और शारीरिक बनावट को लेकर उसे ‘काला’ और ‘मोटा’ कहकर अपमानित करती थी.

पति के आरोपों को पर्याप्त नहीं माना

पारिवारिक न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद पति के आरोपों को पर्याप्त रूप से प्रमाणित नहीं माना था. इसके बाद पति ने हाईकोर्ट में अपील की. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपों की पुष्टि के लिए विश्वसनीय प्रमाण जरूरी हैं. पति द्वारा पत्नी के कथित अपमानजनक संबोधन को ही तलाक का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने मामले के तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए माना की क्रूरता का आवश्यक तत्व साबित नहीं हुआ.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उदाहरण

अदालत ने परित्याग के आरोप पर भी महत्वपूर्ण बात कही. केवल पति-पत्नी का अलग रहना अपने आप में ‘डेजर्टशन’ साबित नहीं करता. इसके लिए यह दिखाना जरूरी है कि अलग रहने का कोई उचित कारण नहीं था और वैवाहिक संबंध समाप्त करने की आवश्यक मंशा भी मौजूद थी. मानसिक क्रूरता के संबंध में खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के Samar Ghosh बनाम Jaya Ghosh, (2007) 4 SCC 511 के फैसले का उल्लेख किया. कोर्ट ने कहा कि मानसिक क्रूरता की कोई एक निश्चित कसौटी नहीं हो सकती और हर मामले का निर्णय उसके विशिष्ट तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए.इस आधार पर हाईकोर्ट ने पति की अपील खारिज कर दी और पारिवारिक न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा.

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