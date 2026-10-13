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अवैध हूटर और प्रेशर हॉर्न पर हाईकोर्ट सख्त, तीन महीने में जोन तय करने का निर्देश

राज्य सरकार को जरूरी कदम उठाने के निर्देश ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी समेत प्रदेश की सड़कों पर बेवजह हूटर बजाने और तेज आवाज वाले प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने वालों पर अब कार्रवाई की तैयारी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने तीन महीने के भीतर औद्योगिक, व्यावसायिक, आवासीय और साइलेंस जोन तय कर अधिसूचना जारी करने को कहा है.

निर्देश किन क्षेत्रों के लिए?: हालांकि, यह निर्देश उन क्षेत्रों के लिए है, जिनका वर्गीकरण और अधिसूचना की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है. हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता चंदन श्रीवास्तव के मुताबिक, ध्वनि प्रदूषण से जुड़े स्वत संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं. अदालत ने साफ किया है कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करना जरूरी है.



तीन महीने में जोन तय करने का निर्देश (Photo Credit: ETV Bharat)

निजी गाड़ियों में हूटर और प्रेशर हॉर्न पर सख्ती: अधिवक्ता चंदन श्रीवास्तव के अनुसार निजी वाहनों में अनधिकृत हूटर लगाने और प्रतिबंधित प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने के लिए भी प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार को ऐसे उपकरणों की बिक्री, वाहनों में फिटिंग और उनके इस्तेमाल पर नियंत्रण के लिए कार्रवाई करनी होगी. नियमों के तहत जिन वाहनों को हूटर या सायरन लगाने की अनुमति है, उन्हीं में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है.

