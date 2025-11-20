ETV Bharat / state

मथुरा कैनाल से अतिक्रमण न हटने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, प्रमुख सचिव को भेजा नोटिस

प्रयागराजः श्रीकृष्ण नगरी मथुरा में कैनाल पर अतिक्रमण हटाने को लेकर हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग अनिल गर्ग को अवमानना का नोटिस जारी कर बताने के लिए कहा है कि वर्षों पुराने हाई कोर्ट के आदेश का अब तक पालन क्यों नहीं किया गया. मथुरा के जितेंद्र गौर की अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है.

मामले के अनुसार, संजय नगर विकास सेवा समिति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर मथुरा कैनाल पर अतिक्रमण का मामला उठाया था. कहा गया कि मथुरा कैनाल के दोनों तरफ अतिक्रमण कर निर्माण कर किया गया है, जिससे चौड़ाई 35 से घट कर 8 फीट रह गई है. इस पर कोर्ट ने सहायक अभियंता को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई.