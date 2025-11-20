मथुरा कैनाल से अतिक्रमण न हटने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, प्रमुख सचिव को भेजा नोटिस
कोर्ट ने प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग अनिल गर्ग से पूछा, वर्षों पुराने आदेश का अब तक पालन क्यों नहीं हुआ
प्रयागराजः श्रीकृष्ण नगरी मथुरा में कैनाल पर अतिक्रमण हटाने को लेकर हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग अनिल गर्ग को अवमानना का नोटिस जारी कर बताने के लिए कहा है कि वर्षों पुराने हाई कोर्ट के आदेश का अब तक पालन क्यों नहीं किया गया. मथुरा के जितेंद्र गौर की अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है.
मामले के अनुसार, संजय नगर विकास सेवा समिति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर मथुरा कैनाल पर अतिक्रमण का मामला उठाया था. कहा गया कि मथुरा कैनाल के दोनों तरफ अतिक्रमण कर निर्माण कर किया गया है, जिससे चौड़ाई 35 से घट कर 8 फीट रह गई है. इस पर कोर्ट ने सहायक अभियंता को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई.
वहीं, अतिक्रमणकारियों की ओर से भी दलील दी गई कि वे वर्षों से वहां निर्माण कर रह रहे हैं और उनको नियमित किया जाए. कोर्ट ने इस मामले में सहायक अभियंता को वहां के निवासियों से बातचीत कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था. इन आदेशों का पालन नहीं होने पर जितेंद्र गौर की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई. इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रमुख सचिव को स्पष्टीकरण दाखिल करने का निर्देश दिया है.
