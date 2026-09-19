ETV Bharat / state

बेसहारा गौवंश पर हाईकोर्ट चिंतित, कहा-सड़कों पर घूम रहे पशुओं की परेशानी दूर करने के उपायों पर सरकार का हलफनामा मौन

कोर्ट ने आदेश दिया कि गौसदनों में मौजूद हर मवेशी की टैगिंग अनिवार्य की जाए. इन सभी टैग नंबरों को लाइव ट्रैक किया जाना चाहिए.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 8:17 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: राज्य की सड़कों पर बेसहारा घूमने को मजबूर गौवंश को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गहरी चिंता जताई है. अदालत ने राज्य सरकार को प्रदेश के सभी गौ सदनों में पशुओं की डिजिटल टैगिंग और ऑनलाइन लाइव मॉनिटरिंग करने का निर्देश जारी किया है.

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने इस मामले में विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उपरोक्त आदेश दिए. अदालत ने चिंता जताई कि इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से पेश किया गया अनुपालन हलफनामा सड़कों से बेसहारा पशुओं को हटाने या उनकी संख्या कम करने के ठोस उपायों अथवा कदमों पर पूरी तरह से मौन है. जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग के अधिकारियों की मौजूदगी में अदालत को बताया गया कि सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं और घरेलू मवेशियों की गणना का डेटा भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है. अदालत ने आदेश दिया कि अब गौसदनों में मौजूद हर एक मवेशी की अनिवार्य रूप से टैगिंग की जाए. इन सभी टैग नंबरों को एक विशेष सॉफ्टवेयर से जोड़कर वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मोड में लाइव ट्रैक किया जाना चाहिए.

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में आंकड़ों को प्रस्तुत किया. सरकार की तरफ से सौंपे गए आंकड़ों में राज्य के विभिन्न जिलों में सरकारी, निजी और गैर-सरकारी संगठनों की ओर से चलाए जा रहे गौ सदनों के अनुसार जिला सोलन के 30 सदनों में 4,846 आश्रित पशु हैं. इसके अलावा जिला ऊना के 37 गौसदनों में 3,705, कांगड़ा जिला के 27 गौसदनों में 2,723, शिमला के 34 गौसदनों में 2,444, जिला हमीरपुर के 28 गौसदनों में 2,350, मंडी के 19 गौसदनों में 1,806, सिरमौर के 17 गौसदनों में 1,509, बिलासपुर के 15 गौसदनों में 1,497, चंबा के पांच गौसदनों में 417 और कुल्लू जिले के चार गौसदनों में 402 आश्रित पशु रखे गए हैं.

सरकार ने अदालत को बताया कि ज्वालामुखी मंदिर ट्रस्ट ने 22 सितंबर 2025 से लुथाण गऊ अभयारण्य की देखरेख की जिम्मेदारी ली है. इसमें लगभग 400 पशुओं को रखने की क्षमता है. मामले में नियुक्त एमिकस क्यूरी ने सुझाव दिया कि यदि माता चिंतापूर्णी मंदिर के 20 किलोमीटर के दायरे में एक नया गऊ अभ्यारण्य खोला जाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी मंदिर ट्रस्ट को सौंपी जा सकती है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इन सुझावों पर विचार करने और सड़कों से बेसहारा पशुओं को हटाने की कार्ययोजना पेश करने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को तय की गई है.

ये भी पढ़ें: भर्ती प्रक्रियाओं पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नियमों के खिलाफ विज्ञापन में अतिरिक्त शर्तें जोड़ना अवैध, HRTC से जुड़ा है मामला

TAGGED:

STRAY CATTLE PROBLEM
HP HIGH COURT GAU SADAN TAGGING
STRAY CATTLE PROBLEM HIMACHAL
HIMACHAL HIGH COURT
HIMACHAL HIGH COURT STRAY CATTLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.