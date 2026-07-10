ETV Bharat / state

आंधी तूफान में पेड़ से गिरकर हुई मौत भी प्राकृतिक आपदा, प्रशासन को मुआवजा देने का निर्देश : हाईकोर्ट

आंधी तूफान के दौरान पेड़ से गिरकर हुई मौत को भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी अंतर्गत माना जाएगा.हाईकोर्ट ने इस पर अहम फैसला दिया है.

HIGH COURT CLASSIFIES DEATH
आंधी तूफान में पेड़ से गिरकर हुई मौत भी प्राकृतिक आपदा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 10, 2026 at 2:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राकृतिक आपदा से मौत पर मुआवजा के लिए राज्य सरकार की नीति पर महत्वपूर्ण आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि आंधी-तूफान और तेज बारिश के दौरान पेड़ से गिरकर हुई मौत भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आएगी. कोर्ट ने राजस्व विभाग द्वारा मुआवजा न देने का आदेश निरस्त करते हुए मृतक के बेटे को 30 दिन के भीतर चार लाख रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए.

क्या है पूरा मामला ?

राजनांदगांव जिले के मोहला क्षेत्र निवासी अमर सिंह के पिता श्यामूराम मंडावी 16 जुलाई 2020 को पेड़ पर चढ़कर लाख निकाल रहे थे. इसी दौरान तूफान और तेज बारिश के कारण पेड़ से नीचे गिर गए. गंभीर चोटों के कारण उनकी मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की और पोस्टमार्टम सहित सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की गईं.


प्राकृतिक आपदा से हुई मौत का आवेदन ठुकराया

मृतक के बेटे अमर ने राज्य सरकार की प्राकृतिक आपदा राहत नीति के तहत चार लाख रुपए मुआवजे के लिए आवेदन किया.नायब तहसीलदार ने सभी दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा देने की अनुशंसा भी की, लेकिन अतिरिक्त कलेक्टर ने 1 फरवरी 2021 को यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि पेड़ से गिरने से हुई मौत पर मुआवजे का प्रावधान नहीं है.


हाईकोर्ट में आदेश को दी गई चुनौती

अतिरिक्त कलेक्टर के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. सुनवाई के दौरान तर्क दिया गया कि 9 जून 2015 के राजस्व पुस्तक परिपत्र की धारा-6 के अनुसार आंधी-तूफान, अतिवृष्टि या बाढ़ के दौरान पेड़ या उसकी डाल गिरने अथवा ऐसी परिस्थितियों में हुई मृत्यु को दैवीय आपदा माना जाएगा. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में भी मौत आंधी-तूफान के कारण पेड़ से गिरने से हुई, इसलिए उसे प्राकृतिक आपदा से हुई मृत्यु माना जाएगा. कोर्ट ने अतिरिक्त कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को 30 दिन के भीतर चार लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाए.

स्नेक बाइट पर झाड़फूंक नहीं एंटी स्नेक वेनम ही इलाज, स्वास्थ्य विभाग का दावा पर्याप्त एंटीडोट मौजूद

12 किमी पैदल चले 500 ग्रामीण, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय दोबारा बड़े लखापाल से संचालित करने की मांग

महाराजपुर टोल प्लाजा में तोड़फोड़, महिलाओं के साथ अभद्रता का आरोप, दोनों पक्षों के खिलाफ FIR दर्ज

TAGGED:

DEATH CAUSED BY FALLING FROM TREE
DIRECTED TO PROVIDE COMPENSATION
प्राकृतिक आपदा
मुआवजा देने का निर्देश
HIGH COURT CLASSIFIES DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.