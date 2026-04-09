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कैंसर पीड़ित कैदी की समय पूर्व रिहाई में ढिलाई पर हाईकोर्ट तल्ख, अपर मुख्य सचिव गृह से जवाब  मांगा

अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी. कोर्ट ने एसीएस गृह को तब तक हलफनामा दाखिल करने अन्यथा हाजिर होने का निर्देश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 9:56 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे जीभ में कैंसर पीड़ित कैदी बाबा यादव की समय पूर्व रिहाई के मामले में निर्णय लेने पर ढिलाई बरतने को गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने इस मामले में अवगत कराने के आदेश का पालन न करने पर अपर मुख्य सचिव गृह से 16 अप्रैल तक जवाब मांगा है कि याची की समय पूर्व रिहाई के मामले में क्या निर्णय लिया गया. जवाब न आने पर उन्हें अगली सुनवाई पर हाजिर होना पड़ेगा.

यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने बाबा यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को दिया. याची जौनपुर के जाफराबाद थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले राज्य बनाम राजेश सिंह व अन्य में दोष सिद्ध हुआ है. इसी मामले में सुनाई गई उम्रकैद की सजा काट रहा है. उसका कहना है कि काफी समय से जेल में बंद है और कैंसर से पीड़ित है. वह नियमानुसार समय पूर्व रिहाई का हकदार है और इसके लिए उसने राज्य सरकार को अर्जी दी है, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है.

पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सरकारी वकील से एक सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था. अपर मुख्य सचिव गृह से यह बताने को कहा गया था कि याची के मामले क्या निर्णय लिया गया. आदेश की सूचना सीजेएम लखनऊ के माध्यम से अपर मुख्य सचिव गृह को भेजी गई थी लेकिन गुरुवार को सुनवाई के दौरान एसीएस गृह की ओर से कोई हलफनामा दाखिल नहीं होने की जानकारी दी गई. इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख लगाते हुए एसीएस गृह को तब तक हलफनामा दाखिल करने अन्यथा हाजिर होने का निर्देश दिया है.

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