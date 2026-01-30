ETV Bharat / state

महीने में दो शनिवार कोर्ट खोलने के प्रस्ताव का हाईकोर्ट बार ने किया विरोध, संगठनों को लिखा लेटर

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव ने इस प्रस्ताव को कॉरपोरेट सोच से प्रेरित बताते हुए विरोध किया.

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने किया विरोध. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 10:43 PM IST

प्रयागराज : हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने महीने में दो शनिवार को उच्च न्यायालय खोलने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है. इस संबंध में बार एसोसिएशन की ओर से अवध बार एसोसिएशन सहित देशभर के हाईकोर्ट बार एसोसिएशनों और क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिशनर एसोसिएशन, एडवोकेट्स एसोसिएशन को पत्र भेजकर एकजुट होकर विरोध करने का आह्वान किया है.

एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडे बबुआ, महासचिव अखिलेश शर्मा व संयुक्त सचिव आरडी पांडे की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि यह प्रस्ताव देखने में आकर्षक लग सकता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से इससे न्याय की गुणवत्ता प्रभावित होगी और अधिवक्ताओं, न्यायिक बिरादरी व न्यायालय कर्मचारियों पर शारीरिक व मानसिक दबाव बढ़ेगा.

कहा गया है कि हाईकोर्ट पहले ही सप्ताह में पांच दिन सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक कार्य करता है, जबकि अधिवक्ताओं का कार्य इससे कहीं अधिक समय तक होता है. उनका सुबह का समय मामलों की तैयारी में और शाम का समय नए मामलों या अगले दिन सूचीबद्ध मामलों को लिखवाने में व्यतीत होता है.

पत्र में यह भी कहा गया है कि जटिल और व्यापक तैयारी वाले मामलों पर अक्सर शनिवार व रविवार को ही गहन अध्ययन करना पड़ता है. अधिवक्ता इन्हीं दिनों विधिक पत्रिकाओं का अध्ययन कर अपने पेशेवर ज्ञान को अद्यतन करते हैं. ऐसे में महीने में दो शनिवार को कोर्ट खुलने से कानूनी सहायता की गुणवत्ता और मुवक्किलों के प्रति अधिवक्ताओं के दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव ने इस प्रस्ताव को कॉरपोरेट सोच से प्रेरित बताते हुए कहा कि अधिक कार्य घंटे का अर्थ बेहतर न्याय नहीं होता. प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण न्याय के लिए तनावमुक्त वातावरण आवश्यक है.

