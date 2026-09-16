ETV Bharat / state

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव; कल होगा मतदान, सीसीटीवी की निगरानी में होगी पूरी प्रक्रिया

प्रयागराज : हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की 30 सदस्यीय कार्यकारिणी के 2026-27 के चुनाव में गुरुवार को मतदान होगा. हाईकोर्ट क्रिकेट ग्राउंड में बनाए गए मतदान स्थल में कुल 11724 मतदाता विभिन्न पदों के लिए मैदान में उतरे 263 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे.

मुख्य चुनाव अधिकारी एसएफए नकवी और चुनाव अधिकारी वशिष्ठ तिवारी, जेबी सिंह, राजकुमार शुक्ल, लक्ष्मीकांत मिश्र व अनुभव शुक्ल के अनुसार मतदान सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक कराया जाएगा. ​चुनाव समिति ने शांतिपूर्ण व सकुशल मतदान के लिए सभी मतदाताओं व प्रत्याशियों के संदर्भ में दिशा-निर्देश जारी किए हैं. चुनाव समिति ने बताया कि मतदान में भाग लेने वाले सभी अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद से निर्गत मूल परिचय पत्र (आईडी कार्ड) साथ लाना अनिवार्य होगा.

​मतदाता प्रवेश द्वार संख्या 3, 3ए, 3बी, 4 एवं 5 (कानपुर रोड के सामने त्रिभुवन उपाध्याय हॉल के बगल से) और पुराने महाधिवक्ता कार्यालय के पास स्थित स्वचालित सीढ़ी के बगल से मतदान स्थल (क्रिकेट ग्राउंड) में प्रवेश कर सकेंगे. सभी प्रत्याशी व मतदाता अपने दोपहिया व चार पहिया वाहन केवल मल्टीलेवल पार्किंग में ही खड़े करेंगे. कानपुर रोड पर न्यायविद हनुमान मंदिर से लेकर पानी की टंकी तक वाहन खड़ा करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

परिसर में किसी भी प्रकार का स्टाॅल या दुकान लगाने की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने बताया कि संपूर्ण मतदान प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में संपन्न होगी. चुनाव समिति ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रतिकूल स्थिति से बचने के लिए सभी प्रत्याशी व मतदाता आचार संहिता और जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें.

कुल मतदाता-11724

वरिष्ठ अधिवक्ता -134

महिला अधिवक्ता -767

पुरुष अधिवक्ता -10823

हाईकोर्ट क्रिकेट ग्राउंड में मतदान स्थल के कुल प्रवेश द्वार/बूथ -18

पहला-वरिष्ठ अधिवक्ता

दूसरा व तीसरा-महिला अधिवक्ता

चार से अठारह-अल्फा बैटिकली पुरुष अधिवक्ता

कुल पद -30

कुल प्रत्याशी -263

अध्यक्ष -08

महासचिव -14