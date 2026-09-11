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हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव: 17 सितंबर को होगा मतदान, आचार संहिता तोड़ने पर सीधे रद्द होगी उम्मीदवारी

हाईकोर्ट परिसर में पोस्टर-बैनर लगाने, पर्चे बांटने और शोरगुल करने पर रोक

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इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 9:02 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सत्र 2026-27 के चुनाव के लिए मतदान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 17 सितंबर को क्रिकेट मैदान पर ही होगा. चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए चुनाव समिति ने आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाया है. समिति ने साफ चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वाले प्रत्याशियों की उम्मीदवारी सीधे रद्द कर दी जाएगी.

मुख्य चुनाव अधिकारी एसएफए नकवी और चुनाव अधिकारी वशिष्ठ तिवारी, जेबी सिंह, राजकुमार शुक्ल, लक्ष्मीकांत मिश्र व अनुभव शुक्ल के अनुसार, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भ्रम हो गया था कि 14 सितंबर को हाईकोर्ट मैदान पर सीएम के कार्यक्रम की वजह से कहीं मतदान टल न जाए. हालांकि एसएफए नकवी और वशिष्ठ तिवारी ने बताया कि चुनाव समिति को निवर्तमान गवर्निंग काउंसिल का प्रस्ताव और कार्यक्रम मिल गया है. मतदान 17 सितंबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हाईकोर्ट के क्रिकेट ग्राउंड में कराया जाएगा.

उन्होंने कहा कि चुनाव समिति की तरफ से गठित सर्वेक्षण टीम की जांच में कई प्रत्याशियों द्वारा चुनाव आचार संहिता के खुले उल्लंघन का मामला सामने आया है. शहर के विभिन्न क्षेत्रों सहित हाईकोर्ट परिसर और कोर्ट गलियारों में कुछ प्रत्याशियों के पंपलेट बांटने और शोरगुल करने की पुष्टि हुई है. जांच टीम ने ऐसे प्रत्याशियों को चिन्हित भी कर लिया है.

हाईकोर्ट परिसर और कोर्ट कॉरिडोर में पोस्टर-बैनर लगाने, पर्चे बांटने और शोरगुल करने पर तत्काल रोक लगा दी गई है, ताकि न्यायिक कार्यप्रणाली किसी भी रूप में प्रभावित न हो. चुनाव समिति ने साफ हिदायत दी है कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी तत्काल प्रभाव से इन गतिविधियों को बंद कर दें. ऐसा न करने पर संबंधित प्रत्याशी का नामांकन, उम्मीदवारी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जाएगी.

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