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अब बार-बार जाति प्रमाण पत्र का नहीं कराना पड़ेगा सत्यापन, हाईकोर्ट ने कहा- एक बार वैध तो दोबारा नहीं हो सकती जांच

प्रयागराज : ​इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि सक्षम प्राधिकारी और राज्य सरकार एक बार किसी व्यक्ति के जाति प्रमाण पत्र की जांच कर उसे वैध घोषित कर चुके हैं, तो उसी शिकायत पर बार-बार जांच की कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती. कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों में निरंतरता और अंतिमता का सिद्धांत लागू होना चाहिए, अन्यथा यह संबंधित पक्ष का अनावश्यक उत्पीड़न होगा.

​यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने अफजाल अहमद व अन्य की याचिका पर उनके अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा को सुनकर दिया है.

मामले के अनुसार, याचिकाकर्ताओं के 'भिश्ती अब्बासी' (पिछड़ा वर्ग) होने के प्रमाण पत्र को लेकर वर्ष 2011 में एक शिकायत दर्ज की गई थी. इस शिकायत पर जिला स्तरीय जाति जांच समिति ने दो बार जांच की और दोनों ही बार प्रमाण पत्रों को वैध पाया. यहां तक कि राज्य सरकार ने भी वर्ष 2015 में इन शिकायतों को निराधार मानते हुए मामले को रफा-दफा करने का आदेश दिया था,

​अदालत ने पाया कि मूल शिकायतकर्ता की मृत्यु के बाद उनके पुत्र द्वारा क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय समितियों के माध्यम से मामले को बार-बार पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया. कोर्ट ने कहा कि जब कोई नया साक्ष्य या धोखाधड़ी का ठोस प्रमाण न हो, तो केवल आरोपों के आधार पर बंद हो चुके प्रकरण को दोबारा नहीं खोला जा सकता.