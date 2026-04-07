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अब बार-बार जाति प्रमाण पत्र का नहीं कराना पड़ेगा सत्यापन, हाईकोर्ट ने कहा- एक बार वैध तो दोबारा नहीं हो सकती जांच

अदालत ने जिला स्तरीय समिति के वर्ष 2014 और 2016 के उन आदेशों को प्रभावी बनाए रखने का निर्देश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 9:56 PM IST

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प्रयागराज : ​इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि सक्षम प्राधिकारी और राज्य सरकार एक बार किसी व्यक्ति के जाति प्रमाण पत्र की जांच कर उसे वैध घोषित कर चुके हैं, तो उसी शिकायत पर बार-बार जांच की कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती. कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों में निरंतरता और अंतिमता का सिद्धांत लागू होना चाहिए, अन्यथा यह संबंधित पक्ष का अनावश्यक उत्पीड़न होगा.

​यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने अफजाल अहमद व अन्य की याचिका पर उनके अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा को सुनकर दिया है.

मामले के अनुसार, याचिकाकर्ताओं के 'भिश्ती अब्बासी' (पिछड़ा वर्ग) होने के प्रमाण पत्र को लेकर वर्ष 2011 में एक शिकायत दर्ज की गई थी. इस शिकायत पर जिला स्तरीय जाति जांच समिति ने दो बार जांच की और दोनों ही बार प्रमाण पत्रों को वैध पाया. यहां तक कि राज्य सरकार ने भी वर्ष 2015 में इन शिकायतों को निराधार मानते हुए मामले को रफा-दफा करने का आदेश दिया था,

​अदालत ने पाया कि मूल शिकायतकर्ता की मृत्यु के बाद उनके पुत्र द्वारा क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय समितियों के माध्यम से मामले को बार-बार पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया. कोर्ट ने कहा कि जब कोई नया साक्ष्य या धोखाधड़ी का ठोस प्रमाण न हो, तो केवल आरोपों के आधार पर बंद हो चुके प्रकरण को दोबारा नहीं खोला जा सकता.

न्यायालय ने यह भी माना कि सेवा संबंधी मामलों में किसी तीसरे पक्ष (अजनबी) को तब तक हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है जब तक कि वह कोई प्रत्यक्ष कानूनी क्षति साबित न कर दे. हाईकोर्ट ने राज्य स्तरीय जाति संवीक्षा समिति और क्षेत्रीय समिति द्वारा पारित उन आदेशों को रद्द कर दिया, जिनमें दोबारा जांच के निर्देश दिए गए थे.

अदालत ने जिला स्तरीय समिति के वर्ष 2014 और 2016 के उन आदेशों को प्रभावी बनाए रखने का निर्देश दिया है जिनमें याचिकाकर्ताओं के जाति प्रमाण पत्रों को सही पाया गया था. इसी के साथ याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध लंबित सभी जाति सत्यापन संबंधी कार्यवाहियों को समाप्त कर दिया गया है.

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जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन मामला
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