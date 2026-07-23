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हाईकोर्ट ने द्रव्यवती नदी पर न्यायमित्र की रिपोर्ट और हाथी गांव में हाथियों के कल्याण मामलों को लेकर मांगा जवाब

हाथी गांव में हाथियों के कल्याण के लिए क्या किया जा रहा है: राजस्थान हाईकोर्ट ने हाथी गांव में हाथियों के कल्याण से जुड़े मामले में पीसीसीएफ को 17 अगस्त तक शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि वहां हाथियों के स्वास्थ्य, कल्याण और अवैध सवारी रोकने के लिए क्या किया जा रहा है और इन कामों के सुपरविजन की क्या स्थिति है. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान न्यायमित्र शोभित तिवाड़ी और अलंकृता शर्मा ने अदालत को बताया कि उनकी ओर से गत फरवरी माह में रिपोर्ट पेश की जा चुकी है. जिसमें कई खामियों को उजागर किया गया है. करीब छह माह बीतने के बाद भी अब तक सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. यदि रिपोर्ट में कोई कामिया हैं तो उसे बताए, वरना रिपोर्ट पर कार्रवाई करें. इस दौरान अदालत के पूछने पर अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल ने बताया कि उनकी ओर से विभागों की मीटिंग ली गई हैं. इस पर अदालत ने कहा कि न्यायमित्र की रिपोर्ट पर कार्रवाई होनी चाहिए. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को 12 अगस्त तक न्यायमित्र की रिपोर्ट पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है. गौरतलब है कि न्यायमित्र की ओर से पूर्व में रिपोर्ट पेश कर कहा गया था कि नदी में कई जगहों पर अनट्रीटेड पानी छोड़ा जा रहा है. जिसके चलते चंदलाई बांध का पानी भी प्रभावित हो रहा है. जनहित याचिका में द्रव्यवती नदी में अतिक्रमण व अवैध निर्माण को चुनौती दी गई है.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने द्रव्यवती नदी के संरक्षण से जुड़े मामले में राज्य सरकार से न्याय मित्र की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने यह भी पूछा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) की ओर से अंबाबाड़ी इलाके में कैनाल बनाने की सिफारिश पर क्या किया गया है. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश पीएन मैंदोला की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में पीसीसीएफ अदालत में पेश हुए. उनकी ओर से शपथ पत्र पेश कर बताया कि हाथी गांव में सब कुछ केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के तहत हो रहा है. इस पर मामले के न्यायमित्र शोभित तिवाड़ी ने अदालत को कहा कि मौके पर सिर्फ हाथियों के लिए वेटनरी क्लीनिक चल रहा है. इसके अलावा वहां बिना अनुमति हाथी सवारी कराई जा रही है. उन्हें जानकारी मिली है कि हाल ही में यहां 4500 रुपए लेकर एक पर्यटक को सवारी कराई गई और इस दौरान हथिनी तालाब में चली गई. इसके चलते पर्यटक के साथ आई छोटी बच्ची नीचे गिर गई. इसके साथ ही पर्याप्त चिकित्सा सुविधा नहीं होने के कारण एक हथिनी मालती को वनतारा भेजना पड़ा. इसके अलावा हथिनी चंचल को गुलाबी रंग से पोता गया और बाद में उसकी मौत हो गई. न्यायमित्र की ओर से कहा गया कि पीसीसीएफ की ओर से पेश शपथ पत्र में किए गए दावों के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं हुआ है. इसके अलावा वहां हो रहे कामों की मॉनिटरिंग की भी कोई व्यवस्था नहीं है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने पीसीसीएफ से इस संबंध में शपथ पत्र पेश कर जवाब देने को कहा है.

पढ़ें: हाईकोर्ट ने द्रव्यवती नदी के सौंदर्यीकरण को लेकर न्याय मित्रों को दस्तावेज मुहैया कराने के आदेश दिए

पत्रकार कॉलोनी के कम्युनिटी सेंटर में सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराए जेडीए: राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के मानसरोवर स्थित पत्रकार कॉलोनी के कम्युनिटी सेंटर भवन में जेडीए का जोनल ऑफिस संचालन से जुड़े मामले में जेडीए को कहा है कि वह 20 अगस्त तक इस भवन में मरम्मत, रंग-रोगन सहित सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराए. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 21 अगस्त को रखी है. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश श्याम सुंदर शर्मा व अन्य की जनहित याचिका पर दिए.

सुनवाई के दौरान जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुडी ने कहा कि जेडीए ने कम्युनिटी सेंटर को खाली कर दिया है और पीआरएन का जोनल ऑफिस भी वहां से शिफ्ट कर दिया है. इस पर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सेंटर तो खाली कर दिया है, लेकिन वहां की स्थिति बहुत खराब है. ऐसे में कम्युनिटी सेंटर का सामाजिक व सार्वजनिक तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकता. इसलिए सेंटर की स्थिति को सही करवाया जाए और इसे पहले की तरह ही सार्वजनिक उपयोग के लिए तैयार किया जाए. अदालत ने कम्युनिटी सेंटर में संबंधित कार्य करवाने के लिए जेडीए को 20 अगस्त तक का समय दिया है. जनहित याचिका में पत्रकार कॉलोनी के कम्युनिटी सेंटर में जेडीए का जोनल ऑफिस खोलने को चुनौती देते हुए कहा था कि सुविधा क्षेत्र की जमीन पर जेडीए अपना जोनल ऑफिस नहीं बना सकता.